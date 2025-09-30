قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا
ما حكم ظهور الفتاة دون حجاب أمام زوج أمها؟.. أمين الإفتاء يجيب
تعليم الجيزة: 4 حالات فقط لطلاب ظهرت عليهم أعراض حبوب باليدين وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة
تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط
أحمد حسن يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع جوميز
إيهاب رمزي يعتزم التقدم بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين .. خاص
متحدث فتح: لا نقبل استبعاد السلطة عن غزة أو القدس والخطة الأمريكية تختبر بالأفعال لا التصريحات
ماذا يحدث عند السلام على الميت أمام قبره؟.. الإفتاء: 5 أمور عجيبة
وضع مقابر بورسعيد تحت الحراسة
بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تجميل كورنيش شبين الكوم ويفتتح الممشى السياحي
رئيس الوزراء: عملنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ بنية أساسية كبيرة جدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أكد سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ، أن عدد المصابين بـ فيروس HFMD بمدرسة ألسن سقارة بالمريوطية  4 حالات فقط .

وأوضح أن الحالات المصابة ظهرت عليهم أعراض حبوب  باليدين، وعلى الفور قامت إدارة المدرسة باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، حيث تم تعقيم الفصل بالكامل ومتابعة الحالة الصحية للطلاب المصابين.


وكان قد فوجئ أولياء أمور طلاب مدرسة ألسن الدولية بالمريوطية، بإيميل رسمي من إدارة المدرسة يبلغهم بظهور حالات (HFMD) في المدرسة 

وجاء نص الإيميل الرسمي كالتالي : السادة أولياء الأمور،

نود إبلاغكم بوجود حالات مؤكدة من مرض اليد والفم والقدم (HFMD) في صف السنة الخامسة. حرصًا على صحة وسلامة جميع الطلاب، سيتم إغلاق الصف من يوم الأربعاء وحتى يوم الأحد، على أن يعود الطلاب إلى المدرسة يوم الاثنين.

خلال هذه الفترة، سيتم أيضًا تعقيم الصف بشكل كامل لضمان عدم وجود أي فيروسات.

الطلاب الذين تم تشخيصهم رسميًا بالمرض يمكنهم العودة فقط بعد التأكد من شفائهم الكامل، تم التواصل مع أولياء أمورهم مباشرة.

مرض اليد والفم والقدم هو مرض فيروسي شائع لدى الأطفال، وقد تشمل أعراضه:

  • ارتفاع في درجة الحرارة
  • التهاب الحلق
  • تقرحات في الفم
  • طفح جلدي أو بثور على اليدين أو القدمين أو الأرداف

في حال ملاحظة أي من هذه الأعراض على طفلكم، يرجى التواصل مباشرة مع طبيب المدرسة للحصول على التوجيه المناسب… وشكرًا لتعاونكم معنا في الحفاظ على صحة وسلامة مجتمعنا المدرسي

التربية والتعليم فيروس HFMD فيروس التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصلا كاملا حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

ترشيحاتنا

كارت حفل الزفاف

التصرف الشرعي في كروت الزفاف المكتوب عليها آيات قرآنية.. تعرف عليه

قافلة الأزهر تزور كنيسة سيدنا موسى بجنوب سيناء

قافلة الأزهر تزور كنيسة سيدنا موسى بجنوب سيناء.. صور

هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة

هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة؟.. الإفتاء: المسألة مختلف فيها وهذا حكمها

بالصور

4 أمراض خطيرة تصيب جهازك التناسلي | ماتعرفش عنها حاجة

أمراض تناسلية
أمراض تناسلية
أمراض تناسلية

عشبة غير متوقعة تعالج أمراض المخ والأعصاب والاكتئاب

الأمراض النفسية
الأمراض النفسية
الأمراض النفسية

تحذير للنساء والرجال.. 7 أعراض تكشف عن مرض جنـــ.سي خطير| تفاصيل

أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء

بعد اختراقها.. الحكومة الأمريكية تتدخل لإنقاذ جاجوار

جاجوار
جاجوار
جاجوار

فيديو

أطول جسر في العالم)

الصين تختصر ساعتين لدقيقتين بافتتاح أطول جسر في العالم

أجسام غريبة في سماء بريطانيا

لغز في السماء.. صور جديدة ترصد أجساما طائرة مجهولة فوق بريطانيا

وجود شيرين في سويسرا

راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا

انفصال حسام عاشور)

سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

المزيد