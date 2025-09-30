تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

أكد سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ، أن عدد المصابين بـ فيروس HFMD بمدرسة ألسن سقارة بالمريوطية 4 حالات فقط .

وأوضح أن الحالات المصابة ظهرت عليهم أعراض حبوب باليدين، وعلى الفور قامت إدارة المدرسة باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، حيث تم تعقيم الفصل بالكامل ومتابعة الحالة الصحية للطلاب المصابين.



وكان قد فوجئ أولياء أمور طلاب مدرسة ألسن الدولية بالمريوطية، بإيميل رسمي من إدارة المدرسة يبلغهم بظهور حالات (HFMD) في المدرسة

وجاء نص الإيميل الرسمي كالتالي : السادة أولياء الأمور،

نود إبلاغكم بوجود حالات مؤكدة من مرض اليد والفم والقدم (HFMD) في صف السنة الخامسة. حرصًا على صحة وسلامة جميع الطلاب، سيتم إغلاق الصف من يوم الأربعاء وحتى يوم الأحد، على أن يعود الطلاب إلى المدرسة يوم الاثنين.

خلال هذه الفترة، سيتم أيضًا تعقيم الصف بشكل كامل لضمان عدم وجود أي فيروسات.

الطلاب الذين تم تشخيصهم رسميًا بالمرض يمكنهم العودة فقط بعد التأكد من شفائهم الكامل، تم التواصل مع أولياء أمورهم مباشرة.

مرض اليد والفم والقدم هو مرض فيروسي شائع لدى الأطفال، وقد تشمل أعراضه:

ارتفاع في درجة الحرارة

التهاب الحلق

تقرحات في الفم

طفح جلدي أو بثور على اليدين أو القدمين أو الأرداف

في حال ملاحظة أي من هذه الأعراض على طفلكم، يرجى التواصل مباشرة مع طبيب المدرسة للحصول على التوجيه المناسب… وشكرًا لتعاونكم معنا في الحفاظ على صحة وسلامة مجتمعنا المدرسي