بعد الإغلاق الأمريكي.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري .. يسجل سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري 47.79 جنيه للشراء و47.92 جنيه للبيع وذلك قبل بداية تعاملات اليوم 2 أكتوبر 2025، وفق آخر تحديث في نهاية تعاملات أمس.

سعر الدولار اليوم في البنوك 2 أكتوبر 2025

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- 47.82 جنيه للشراء.

- 47.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- 47.82 جنيه للشراء.

- 47.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 47.80 جنيه للشراء.

- 47.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

- 47.82 جنيه للشراء.

- 47.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- 48.23 جنيه للشراء.

- 48.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

- 47.80 جنيه للشراء.

- 47.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

- 47.92 جنيه للشراء.

- 47.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

- 48.03 جنيه للشراء.

- 48.12 جنيه للبيع.

تداعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي

يشار إلى أن سعر صرف الدولار الأمريكي في مصر شهد تراجعا اليوم بالتزامن مع دخول الحكومة الفيدرالية الأمريكية في حالة إغلاق بعد فشل مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، في تمرير قانون إنفاق مؤقت، في حين يسعى الديمقراطيون لربط القانون بتمديد إعفاءات ضريبية للرعاية الصحية.