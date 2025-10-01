كوريا الجنوبية: 66 مليار دولار حجم الصادرات في سبتمبر

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: ملف السد الإثيوبي يدار بمنتهى الجدية
عقوبات صارمة على المتلاعبين بالإقرارات الضريبية بغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه
وزير الإعلام الفلسطيني السابق: خطة ترامب فرصة لوقف شلال الدم في غزة
قاطرة لجذب السائحين.. الحكومة: نزلة السمان ستكون جزءا من تجربة الزائر للأهرامات
مسؤول فلسطيني سابق: أنصح حماس بالموافقة على المبادرة مع إبداء التحفظات
حماس: لا علاقة لنا بأي أشخاص تم اعتقالهم اليوم في ألمانيا
مصطفى بكري: مجلس النواب حريص على إنجاز قانون الإجراءات الجنائية
أحمد موسى: مصر أنشأت 7 مخابز ومخيمات كبرى لإغاثة الفلسطينيين في غزة
لو عرف الشباب.. عرض توفيق الحكيم يفتتح فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية
قطر ترحب بقرار أمريكي يعتبر أي هجوم عليها تهديدا للأمن القومي لواشنطن
أحمد موسى: مصر لن تتنازل عن نقطة مياه واحدة من حصتها
بالأسماء.. شيخ الأزهر يعيد تشكيل اللجنة العليا للمصالحات وإنهاء الخصومات الثأرية
 أفادت وزارة التجارة والصناعة في كوريا الجنوبية، ارتفاع الصادرات في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 12.7% على أساس سنوي بإجمالي 65,95 مليار دولار، لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق منذ 3 سنوات.


وأكد بيان وزارة التجارة وفقا لوكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب"، أنه في الربع الثالث من العام الحالي، زادت الصادرات بنسبة 6.6% على أساس سنوي لتصل إلى 185.03 مليار دولار، متجاوزة حاجز 180 مليار دولار ومسجلة رقما قياسيا ربع سنويا جديدا، فيما انخفضت الواردات بنسبة 8.2% على أساس سنوي لتصل إلى 56.4 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 5.64 مليارات دولار.


وبحسب البيان، فقد ارتفعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 22% على أساس سنوي، لتصل إلى 16.6 مليار دولار مسجلة أعلى مستوى شهري على الإطلاق للشهر الثاني على التوالي بعد أغسطس، وصادرات السيارات بنسبة 16.8% لتصل إلى 6.4 مليارات دولار، مسجلة أعلى مستوى في شهر سبتمبر، وصادرات السفن بنسبة 21.9% على أساس سنوي لتصل إلى 2.89 مليار دولار، مسجلة بذلك زيادة للشهر السابع على التوالي، فيما نمت صادرات الآلات بنسبة 10.3% على أساس سنوي لتصل إلى 4.2 مليارات دولار، وهو ما يمثل أول زيادة على أساس سنوي هذا العام على خلفية الطلب القوي من الأسواق الناشئة مثل الشرق الأوسط.


وأشار بيان وزارة التجارة بجنوب كوريا، إلى ارتفاع الصادرات إلى 7 من المناطق الثماني الكبرى، وانخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 1.4% على أساس سنوي لتصل إلى 10.27 مليارات دولار بسبب مخطط الرسوم الجمركية الشامل لإدارة دونالد ترامب الأمريكية، وارتفاع الصادرات إلى الصين بنسبة 0.5% لتصل إلى 11.68 مليار دولار، منهية بذلك انخفاضا استمر أربعة أشهر.


وأوضح ارتفاع الصادرات إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا بنسبة 17.8% لتصل إلى 11.06 مليار دولار مسجلة ارتفاعا للشهر الرابع على التوالي، مدفوعة بالطلب القوي على أشباه الموصلات والسفن والآلات.

