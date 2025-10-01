قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: حركة حماس مش هتحكم غزة تاني
أحمد موسى: ملف السد الإثيوبي يدار بمنتهى الجدية
عقوبات صارمة على المتلاعبين بالإقرارات الضريبية بغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه
وزير الإعلام الفلسطيني السابق: خطة ترامب فرصة لوقف شلال الدم في غزة
قاطرة لجذب السائحين.. الحكومة: نزلة السمان ستكون جزءا من تجربة الزائر للأهرامات
مسؤول فلسطيني سابق: أنصح حماس بالموافقة على المبادرة مع إبداء التحفظات
حماس: لا علاقة لنا بأي أشخاص تم اعتقالهم اليوم في ألمانيا
مصطفى بكري: مجلس النواب حريص على إنجاز قانون الإجراءات الجنائية
أحمد موسى: مصر أنشأت 7 مخابز ومخيمات كبرى لإغاثة الفلسطينيين في غزة
لو عرف الشباب.. عرض توفيق الحكيم يفتتح فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية
قطر ترحب بقرار أمريكي يعتبر أي هجوم عليها تهديدا للأمن القومي لواشنطن
أحمد موسى: مصر لن تتنازل عن نقطة مياه واحدة من حصتها
اقتصاد

البنك الآسيوي يوافق على قرض بقيمة 299 مليون دولار لمشروع نقل سريع فى الهند

البنك الآسيوي
البنك الآسيوي
أ ش أ

أعلن البنك الآسيوي للتنمية (ADB)، موافقته على قرض بقيمة 299 مليون دولار، و هى الدفعة الأخيرة من تمويل مشروع النقل السريع الإقليمي بين دلهي وميروت (RRTS)، والذي يُعد أحد أبرز مشروعات البنية التحتية في العاصمة الوطنية بالهند، ويهدف إلى تعزيز منظومة النقل الحضري المستدام.
وبهذا التمويل، يصل إجمالي مساهمة البنك الآسيوي للتنمية في المشروع، منذ إقراره عام 2020، إلى 1.05 مليار دولار، ويغطي المشروع خطاً بطول 82 كيلومتراً يُعد الأول من بين ثلاثة ممرات مهمة في المنطقة، حيث سيسهم في تقليص زمن الرحلة بين دلهي وميروت من أكثر من ثلاث ساعات إلى نحو ساعة واحدة فقط. وحتى أغسطس 2025، تم تشغيل 55 كيلومتراً من الخط، متضمناً 11 محطة من نيواشوك ناغار في دلهي حتى ميروت الجنوبية.
وقالت ميو أوكا، المديرة القُطرية للبنك في الهند "يمثل المشروع خطوة تحولية في مشهد النقل الحضري بالهند، فهو لا يعزز التنقل فحسب، بل يدعم النمو الشامل، والاستدامة البيئية، كما يُعد نموذجاً يمكن أن يحتذى به في أنظمة النقل السريع الإقليمي مستقبلاً في الهند وآسيا والمحيط الهادئ." 
وإلى جانب التمويل، قدّم البنك الآسيوي للتنمية خبراته الفنية في مجالات التصميم الرقمي (BIM)، والمرونة، وآليات التمويل القائم على قيمة الأراضي. 
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية السنوية بأكثر من 258 ألف طن، إضافةً إلى دعم التنمية الحضرية المتعددة المراكز في المنطقة.
وسيعمل القطار بسرعات تصل إلى 180 كيلومتراً في الساعة، مع فواصل زمنية تتراوح بين 5 و10 دقائق، لتوفير خدمة آمنة وموثوقة وذات طاقة استيعابية عالية.
ويأتي هذا التمويل إلى جانب مساهمات مشتركة من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق اليابان من أجل آسيا والمحيط الهادئ المزدهرة والمرنة، ويجري تنفيذ المشروع من قبل وزارة الإسكان والشؤون الحضرية في الهند، عبر مؤسسة نقل إقليم العاصمة الوطنية.
يُذكر أن البنك الآسيوي للتنمية، الذي تأسس عام 1966 ويضم في عضويته 69 دولة (منها 50 من داخل المنطقة)، يعد من أبرز مؤسسات التمويل التنموي متعددة الأطراف الداعمة للنمو الشامل والمستدام في آسيا والمحيط الهادئ، من خلال شراكاته الاستراتيجية وأدواته التمويلية المبتكرة.

