بأداء قياسي .. الجيزة على رأس المحافظات الأكثر تفاعلًا مع شكاوى المواطنين |تفاصيل
الأزهر يكشف عن خماسيَّة البركة في طلب العِلم .. تعرّف عليها
18 اجتماعًا لتعزيز التعاون.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تفتح أبوابها للاستثمارات التركية
علاقة شرعية وانتوا مالكم.. الفنانة منى هلا عن زواجها المدني
البابا تواضروس يدشن كاتدرائية الأنبا أنطونيوس والأرشيدياكون حبيب جرجس بأسيوط الجديدة
ظل الرئيس.. 3 مطبات تواجه سيد عبدالحفيظ في الأهلي
الغرباوي وقيادات التعليم يشهدون طابور بورسعيد الرسمية للغات
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة النقل النهري ويفتح باب التظلمات غدًا
أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية لمواجهة التنمر المدرسي
الغندور يكشف مستجدات ملف تجديد عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك
للأسف مش جنبه .. بتول الحداد تعلن عن دخول والدها العناية المركزة
الدفاع المدني السوداني يحذر: الفيضانات تحاصر 7 مناطق بالخرطوم
حقيقة انتشار فيروس HFMD في المدراس.. وزارة الصحة تكشف التفاصيل

منار عبد العظيم

يُعد مرض اليد والقدم والفم (Hand, Foot and Mouth Disease - HFMD) من الأمراض الفيروسية الشائعة التي تصيب الأطفال بشكل أساسي، وخاصة من هم دون سن الخامسة.

 يُسبّب هذا المرض عدد من الفيروسات المعوية، أبرزها فيروس "كوكساكي A"، ويتميّز بظهور طفح جلدي وبثور على اليدين والقدمين، بالإضافة إلى تقرحات مؤلمة داخل الفم. وعلى الرغم من سرعة انتشار المرض وسهولة انتقاله بين الأطفال، إلا أنه في الغالب يُعد مرضاً خفيفاً ويُشفى من تلقاء نفسه دون مضاعفات أو حاجة إلى تدخل طبي مكثف.

وينتقل المرض عن طريق التلامس المباشر مع إفرازات المصاب، مثل اللعاب أو الإفرازات الأنفية أو البراز، ويُسجل انتشاره بشكل أكبر في الحضانات والمدارس. 

حقيقة وجود فيروس باسم “HFMD”

وفي هذا الصدد،أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، أنه لا يوجد فيروس يُعرف علمياً باسم "HFMD" (مرض اليد والقدم والفم - Hand, Foot and Mouth Disease)، موضحاً أن المصطلح يُستخدم فقط كوصف للأعراض التي يسببها أحد الفيروسات المعوية الشائعة، وليس كاسم علمي لفيروس بعينه.

الفيروس شائع ويصيب غالباً الأطفال

وأوضح عبد الغفار أن هذا النوع من الفيروسات غالباً ما يصيب الأطفال دون سن الخامسة، لكنه يمكن أن يصيب الأفراد في أي مرحلة عمرية. ورغم انتشاره الواسع حول العالم، فإنه لا يُعد من الأمراض التي تثير القلق من الناحية الصحية.

أعراض خفيفة وغير مقلقة

أشار متحدث وزارة الصحة إلى أن الأعراض المرتبطة بالفيروس غالباً ما تكون خفيفة، وتشمل:

ارتفاع بسيط في درجة الحرارة

تقرحات حول الفم

طفح جلدي على اليدين والقدمين

وأكد أن هذه الأعراض لا تشكل خطراً صحياً في أغلب الأحيان، ولا تستدعي القلق أو الذعر.

لا حاجة للفحوصات المعملية

أوضح عبد الغفار أن هذا النوع من الإصابات لا يحتاج إلى تحاليل معملية أو فحوصات مخبرية، إذ يتم تشخيص الحالة من خلال الكشف الإكلينيكي فقط. وأضاف أن الغالبية العظمى من الحالات تُشفى تلقائياً دون الحاجة إلى تدخل طبي.

متى يحتاج المريض إلى علاج؟

لفت عبد الغفار إلى أنه في حالات نادرة، خاصةً لدى الأفراد الذين يعانون من نقص في المناعة، قد يحتاج المريض إلى تدخل طبي. ويشمل هذا التدخل:

استخدام مخفضات الحرارة

تناول مسكنات بسيطة

تطبيق أدوية موضعية على التقرحات والطفح الجلدي

وشدد على أن هذا النوع من الرعاية لا يعد علاجاً نوعياً للفيروس، بل يهدف فقط إلى تخفيف حدة الأعراض.

وزارة الصحة تطمئن المواطنين

اختتم عبد الغفار مداخلته الهاتفية عبر برنامج "هذا الصباح" على قناة «إكسترا نيوز» برسالة طمأنة، مفادها أن مرض اليد والقدم والفم ليس خطيراً، وأن التعامل معه يكون من خلال الرعاية المنزلية البسيطة، دون الحاجة إلى الهلع أو التدخلات الطبية المكثفة.

