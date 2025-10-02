قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يتيم الأب والأم.. جمال شعبان يوضح أسباب وفاة عريس أسوان ليلة زفافه
الزمالك سيحسم مصير فيريرا عقب مباراة غزل المحلة| تفاصيل
بعد إجازة 6 أكتوبر .. هل انتهت العطلات الرسمية في 2025 ؟
البحرية المصرية في أكتوبر 73.. إغلاق مضيق باب المندب وقصف أهداف العدو الساحلية
أسطول الصمود يعلن وصول السفينة "ميكينو" إلى المياه الساحلية لقطاع غزة
انخفاضات كبيرة بأسعار الطماطم خلال أيام .. والوزير يوضح أسباب الارتفاعات
خارجية إسرائيل: سنبدأ إجراءات ترحيل المشاركين بأسطول الصمود لأوروبا فور وصولهم
واشنطن ترفض تعليقات بابا الفاتيكان بشأن "سياسة المهاجرين"
نفس خطى الرئيس الكولومبي .. قرار تركي عاجل بعد الهجوم على أسطول الصمود
رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم جميع الصفوف .. حمل الآن
هل يجوز ترديد أذكار الصباح بعد الظهر لمن يستيقظ متأخرًا؟.. خلاف بين العلماء
الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان جديد من إسرائيل سيواجه برد أقسى وأكثر صرامة
توك شو

علاج تلقائي .. 5 أعراض لفيروس HFMD على أطفال المدارس.. فيديو

البهى عمرو

أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، أن فيروس HFMD المثير للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، لا يمثل خطورة كبيرة كما يظن البعض، مشيرة إلى أنه فيروس بسيط وسيلف ليميتنج، أي يشفى تلقائيًا دون الحاجة إلى تدخل طبي معقد، باستثناء الأطفال أصحاب المناعة الضعيفة أو الأقل من 5 سنوات، حيث يتطلب الأمر رعاية خاصة.

وقالت نهلة عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب وعبيدة أمير في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن الأعراض تتمثل في طفح جلدي وارتفاع درجة الحرارة واضطرابات معوية، وقد يظهر الفيروس في مناطق حساسة مثل الفم والأعضاء التناسلية، مما يسبب آلامًا وصعوبة في تناول الطعام.

وشددت على ضرورة عزل الطفل المصاب في المنزل حتى تمام الشفاء، مع توفير أدوات شخصية خاصة به، وتجنب مشاركة الأغراض مع أشقائه أو زملائه في المدرسة.

ونصحت الأمهات بالتركيز على النظافة الشخصية والتغذية السليمة، مثل تناول الخضروات والأطعمة الخفيفة والابتعاد عن المقليات والمصنعات، إلى جانب الحرص على شرب الماء لتفادي الجفاف.

واختتمت استشاري المناعة تصريحاتها بالتأكيد على أن الفيروس ليس جديدًا ويظهر عادة في مثل هذا التوقيت من العام مع تغير الفصول، داعية أولياء الأمور إلى عدم الانسياق وراء الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد على البيانات الرسمية لوزارة الصحة.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

الشقق البديلة للإيجار القديم.. رابط التقديم للحصول على وحدة

الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو

جمال شعبان يكشف مفاجأة بشأن وفاة عريس بعد دخوله القاعة بـ 8 دقائق

سعر الدولار الآن في مصر مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

بعد الإغلاق الأمريكي.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

قصف روسي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي

بعد واقعة بيزيرا.. رابطة الأندية تكشف سبب عدم معاقبة حسين الشحات

جانب من أعمال تركيب أعمال الإنارة

خطة متكاملة لرفع كفاءة الإنارة العامة بمدينة 6 أكتوبر واستبدال الأعمدة المتضررة

محطة مياه روض الفرج

محطة مياه روض الفرج تجتاز كافة المراجعات المؤهلة لتجديد شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM

المهندس عصام بحيري خلال حواره لـ"صدى البلد"

حوار| عصام بحيري: من سوميتومو إلى يازاكي.. عمالقة السيارات تصنع في مصر وصادرات المناطق الحرة تخترق الأسواق العالمية

بالصور

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

بملابس ملفتة.. ناهد السباعي تثير الجدل بجمالها

بيض السمان.. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك

إطلالة مختلفة.. بسمة بوسيل تثير الجدل خلال عرض أزياء أسبوع الموضة في باريس

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

