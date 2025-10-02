علاج تلقائي .. 5 أعراض لفيروس HFMD على أطفال المدارس.. فيديو

أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، أن فيروس HFMD المثير للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، لا يمثل خطورة كبيرة كما يظن البعض، مشيرة إلى أنه فيروس بسيط وسيلف ليميتنج، أي يشفى تلقائيًا دون الحاجة إلى تدخل طبي معقد، باستثناء الأطفال أصحاب المناعة الضعيفة أو الأقل من 5 سنوات، حيث يتطلب الأمر رعاية خاصة.

وقالت نهلة عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب وعبيدة أمير في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن الأعراض تتمثل في طفح جلدي وارتفاع درجة الحرارة واضطرابات معوية، وقد يظهر الفيروس في مناطق حساسة مثل الفم والأعضاء التناسلية، مما يسبب آلامًا وصعوبة في تناول الطعام.

وشددت على ضرورة عزل الطفل المصاب في المنزل حتى تمام الشفاء، مع توفير أدوات شخصية خاصة به، وتجنب مشاركة الأغراض مع أشقائه أو زملائه في المدرسة.

ونصحت الأمهات بالتركيز على النظافة الشخصية والتغذية السليمة، مثل تناول الخضروات والأطعمة الخفيفة والابتعاد عن المقليات والمصنعات، إلى جانب الحرص على شرب الماء لتفادي الجفاف.

واختتمت استشاري المناعة تصريحاتها بالتأكيد على أن الفيروس ليس جديدًا ويظهر عادة في مثل هذا التوقيت من العام مع تغير الفصول، داعية أولياء الأمور إلى عدم الانسياق وراء الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد على البيانات الرسمية لوزارة الصحة.