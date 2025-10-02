مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تنظم محاضرة حول اكتشاف بوابة مصر الشرقية بشمال سيناء

بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة تنظم مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث محاضرة بعنوان “اكتشاف بوابة مصر الشرقية بشمال سيناء”، وذلك يوم الثلاثاء 7 أكتوبر في تمام الساعة السادسة مساءً بقصر الأمير طاز، في إطار أنشطتها الثقافية والعلمية لنشر الوعي الأثري والتاريخي.

مؤسسة زاهي حواس

يُحاضر في اللقاء الدكتور محمد عبد المقصود، عالم الآثار المصرية والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، حيث يستعرض مجموعة من المحاور الرئيسية، من أبرزها:

• بانوراما تاريخ مصر العسكري في شمال سيناء ودورها الاستراتيجي عبر العصور.

• أهم الاكتشافات الأثرية المصرية في سيناء بعد عودتها للسيادة الوطنية.

• قصة استرداد آثار سيناء من إسرائيل والجهود المبذولة في هذا المجال.

وتأتي هذه المحاضرة في إطار حرص المؤسسة على إبراز الأهمية التاريخية والحضارية لسيناء باعتبارها البوابة الشرقية لمصر، وما تحتضنه من شواهد أثرية تؤكد دورها في حماية الأمن القومي المصري عبر العصور.

الدعوة عامة لجميع المهتمين بالشأن الأثري والثقافي.