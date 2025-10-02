قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بأداء قياسي .. الجيزة على رأس المحافظات الأكثر تفاعلًا مع شكاوى المواطنين |تفاصيل
الأزهر يكشف عن خماسيَّة البركة في طلب العِلم .. تعرّف عليها
18 اجتماعًا لتعزيز التعاون.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تفتح أبوابها للاستثمارات التركية
علاقة شرعية وانتوا مالكم.. الفنانة منى هلا عن زواجها المدني
البابا تواضروس يدشن كاتدرائية الأنبا أنطونيوس والأرشيدياكون حبيب جرجس بأسيوط الجديدة
ظل الرئيس.. 3 مطبات تواجه سيد عبدالحفيظ في الأهلي
الغرباوي وقيادات التعليم يشهدون طابور بورسعيد الرسمية للغات
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة النقل النهري ويفتح باب التظلمات غدًا
أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية لمواجهة التنمر المدرسي
الغندور يكشف مستجدات ملف تجديد عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك
للأسف مش جنبه .. بتول الحداد تعلن عن دخول والدها العناية المركزة
الدفاع المدني السوداني يحذر: الفيضانات تحاصر 7 مناطق بالخرطوم
ديني

رئيس جامعة الأزهر ونوابه ومستشارة الإمام الأكبر يلتقون الوافدين الجدد من إندونيسيا

عبد الرحمن محمد

استقبل الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، الطلاب الجدد من طلاب مؤسسة رحمة للعالمين بدولة إندونيسيا الدارسين بالأزهر الشريف بصحبة الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الوافدين.

وأعرب فضيلته عن سعادته بلقاء الطلاب الجدد من الوافدين الذين جاءوا لمصر من إندونيسيا، مشيرًا إلى المكانة الكبيرة التي يحظى بها الوافدون في قلوب المصريين، والرعاية الفائقة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مؤكدًا أن الجامعة ترحب بطلاب العلم وتفتح أبوابها لهم لتلقي العلوم الشرعية والعربية والتطبيقية.

وعقب التقاط الصور التذكارية مع قيادات جامعة الأزهر، تجول الطلاب داخل الحرم الجامعي؛ فزاروا كلية الإعلام، والتقطوا الصور التذكارية مع الدكتور رضا عبد الواجد، عميد الكلية، والسادة وكلاء الكلية: الدكتور عبد الراضي حمدي، والدكتور سامح عبد الغني، وشاهدوا استديو الإذاعة بصحبة الدكتور مهند السادات، ثم زاروا كلية العلوم الإسلامية والعربية للوافدين، وكلية الطب والتقطوا الصور التذكارية مع الدكتور خيري عبدالحميد، وكيل الكلية، والدكتور خالد مسعود، أستاذ الباطنة.

تأتي الزيارة ضمن البرنامج التعريفي بالأزهر الشريف الذي ينظمه مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومتابعة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وإشراف الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين رئيس المركز؛ حيث يتلقى الطلاب المحاضرات العلمية، ثم يقومون بالزيارات الميدانية؛ للتعرف على قطاعات الأزهر وكليات جامعته، وقد قدمت مستشارة شيخ الأزهر الشكر لفضيلة رئيس جامعة الأزهر والسادة النواب وعمداء الكليات؛ على حسن تعاونهم في إنجاح البرنامج، وحرصهم على رعاية أبنائهم وتقديم الدعم لهم.

جامعة الأزهر رئيس جامعة الأزهر الوافدين الجدد كليات الطب والإعلام شيخ الأزهر

