رئيس جامعة الأزهر ونوابه ومستشارة الإمام الأكبر يلتقون الوافدين الجدد من إندونيسيا

استقبل الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، الطلاب الجدد من طلاب مؤسسة رحمة للعالمين بدولة إندونيسيا الدارسين بالأزهر الشريف بصحبة الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الوافدين.

وأعرب فضيلته عن سعادته بلقاء الطلاب الجدد من الوافدين الذين جاءوا لمصر من إندونيسيا، مشيرًا إلى المكانة الكبيرة التي يحظى بها الوافدون في قلوب المصريين، والرعاية الفائقة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مؤكدًا أن الجامعة ترحب بطلاب العلم وتفتح أبوابها لهم لتلقي العلوم الشرعية والعربية والتطبيقية.

وعقب التقاط الصور التذكارية مع قيادات جامعة الأزهر، تجول الطلاب داخل الحرم الجامعي؛ فزاروا كلية الإعلام، والتقطوا الصور التذكارية مع الدكتور رضا عبد الواجد، عميد الكلية، والسادة وكلاء الكلية: الدكتور عبد الراضي حمدي، والدكتور سامح عبد الغني، وشاهدوا استديو الإذاعة بصحبة الدكتور مهند السادات، ثم زاروا كلية العلوم الإسلامية والعربية للوافدين، وكلية الطب والتقطوا الصور التذكارية مع الدكتور خيري عبدالحميد، وكيل الكلية، والدكتور خالد مسعود، أستاذ الباطنة.

تأتي الزيارة ضمن البرنامج التعريفي بالأزهر الشريف الذي ينظمه مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومتابعة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وإشراف الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين رئيس المركز؛ حيث يتلقى الطلاب المحاضرات العلمية، ثم يقومون بالزيارات الميدانية؛ للتعرف على قطاعات الأزهر وكليات جامعته، وقد قدمت مستشارة شيخ الأزهر الشكر لفضيلة رئيس جامعة الأزهر والسادة النواب وعمداء الكليات؛ على حسن تعاونهم في إنجاح البرنامج، وحرصهم على رعاية أبنائهم وتقديم الدعم لهم.