بالأسماء.. شيخ الأزهر يعيد تشكيل اللجنة العليا للمصالحات وإنهاء الخصومات الثأرية

أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف.

وجاء نص قرار شيخ الأزهر بإعادة تشكيل اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، والمكونة من الأعضاء التاليين:

الدكتور عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء “رئيسا”

الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية "عضوا"

اللواء حازم محمود زين عبد المجيد سويلم، بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية "عضوا"

الدكتور عصام جلال شعث، رئيس قطاع المحليا بوزارة التنمية المحلية "عضوا"

المستشار أحمد إسماعيل، المستشار القانوني لوزارة التضامن الإجتماعي “عضوا”

الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه القبلي "عضوا"

الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهري "عضوا"

الدكتور سعيد صلاح الدين محمد حسن عامر، رئيس الإدارة المركزية للدعوة والإعلام الديني سابقا “عضوا”

الدكتور خليفة محمد إبراهيم محمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر "عضوا"

الدكتور أحمد محمد حسين حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية سابقا “عضوا”

محمد ربيع السعدي الطاهر، مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني بالأقصر "عضوا"

شيخ الأزهر يوجه بصرف الدعم النقدي لمستحقي الدعم

يذكر أن وجَّه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، بصرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي الشهري عن شهر أكتوبر بداية من اليوم الأربعاء الموافق 1 من أكتوبر 2025م.

أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم، أن صرف الإعانة الشهرية للأُسَر المستحقة والأوْلى بالرعاية عن شهر أكتوبر 2025م، سيكون متوافرًا في جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

إعانات شهرية من بيت الزكاة والصدقات

ونوه «بيت الزكاة والصدقات» بأن صرف الإعانات الشهرية للمستحقين يندرج ضمن برنامج «سند» لتقديم إعانات شهرية للأوْلى بالرعاية في جميع المحافظات، وهو أحد البرامج التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» التي تعمل على مد يد العون إلى الأُسَر الأكثر احتياجًا التي تجد صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها.