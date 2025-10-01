ملتقى الأزهر.. القرآن يجمع ولا يفرق واستعادة مكانتنا التاريخية بالعودة إليه

عقد الجامع الأزهر امس الثلاثاء، اللقاء الأسبوعي لملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، تحت عنوان "ثقافة الاعتصام وأثرها في المجتمع"، وذلك بحضور كل من؛ أ.د محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر، وأ.د عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلومه، خادم العمادتين بجامعة الأزهر، عمادة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية، وكلية علوم القرآن بطنطا، وأدار الملتقى الأستاذ أبو بكر عبد المعطي.

أكد فضيلة الدكتور محمد عبد المالك في مستهل كلمته أن الاعتصام هو طريق النجاة ومنهج الأمان الشامل، وذلك لما يحمله من معان عميقة تشمل الاستعانة والتوكل والتعلق والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، والتي تمثل جميعها أسبابًا قوية للحماية والطمأنينة، وهذا المصطلح قد ورد بمشتقاته المختلفة في القرآن الكريم للدلالة على مدلولات متنوعة، من أبرز هذه المعاني هو المنع والحماية، كما في قوله تعالى: "لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ"، أي لا مانع ولا حائل يصد قضاء الله إلا رحمته، ويأتي كذلك بمعنى الحفظ والعناية الإلهية، كما في الخطاب الموجه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: " وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ"، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعلى يحفظ رسوله ويحميه من كيد الأعداء، مع الإشارة إلى أن أي أذى يسير لحق بالرسول كان لحكمة بالغة ولتعليم ودروس بليغة تستفيد منها الأمة على مر العصور.

وبين فضيلة الدكتور محمد عبد المالك، أن المعنى الأعمق للاعتصام هو الاستمساك القوي بحبل الله المتين، حيث يوجه القرآن الكريم المؤمنين إلى هذا المسلك الإيماني في قوله تعالى: " فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ"، فالاعتصام هنا يعني التمسك بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والاجتماع عليهما، وهكذا، يتضح أن مفهوم الاعتصام يمثل ركيزة إيمانية وسلوكية متكاملة، تربط الفرد بخالقه وتوفر له الملاذ والأمان في الدنيا والآخرة.

وأوضح فضيلة الدكتور محمد عبد المالك أن من معاني الاعتصام هو العصمة، التي يمنحها الله سبحانه وتعالى لمن يختارهم، مثل الأنبياء عليهم السلام، الذين طهرهم المولى سبحانه وتعالى وعصمهم من الوقوع في الشهوات، قال تعالى: "الله يصطفي من الملائكة رسلًا ومن الناس"، هذه الآية دليل على أن النبوة اصطفاء وعصمة، مبينًا أن هناك فرقًا بين العصمة والاعتصام؛ فالعصمة تمنح من الله سبحانه وتعالى لمن يشاء، أما الاعتصام فهو فعل يقوم به العبد ويتطلب عزيمة وجهدًا، وأشار إلى أن العصمة تشمل الملائكة أيضا، فهم مخلوقون من نور، وطاعتهم للمولى سبحانه وتعالى لا تكلفهم مشقة، إذ هم على حال الطاعة دائمًا: "لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون"، كما أن كتاب الله تعالى معصوم من الزيادة والنقصان، فلا تمتد إليه يد الإثم منذ أنزله الله سبحانه وتعالى.

وفي ختام كلمته شدد فضيلة الدكتور محمد عبد المالك، على إنه يجب على المسلمين، إذا أرادوا أن يعتصموا بالله سبحانه وتعالى، أن يعودوا إلى القرآن الكريم؛ لأن القرآن هو الذي يجمع ولا يفرق، وهو الكتاب الذي وحد الله سبحانه وتعالى به الصفوف المتنافرة والقبائل المتناحرة والقلوب المختلفة، وبفضل الاعتصام به، تحققت للمسلمين السيادة والريادة، وعلى أمة الإسلام، لكي تستعيد مكانتها وريادتها، أن تعود إلى القرآن الكريم مصدر عزها واعتصامها.

من جانبه أكد فضيلة الدكتور عبد الفتاح خضر، على أن من يسهل لأعداء الأمة التمكن والنيل من بلاد المسلمين، يعد بمثابة خيانة عظمى، قال تعالى: "لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا ولا وْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ"، وهذه الأفعال تحدث شروخًا في الصف وتفقد الثقة، كما أنها لا تستهدف الجانب المادي فحسب، بل تسعى لضرب العماد الفكري للمجتمع وهم العلماء، لذا، فإن اليقظة والوحدة هما السبيل الوحيد لصد الأخطار التي تحيق بالأمة، لأن حماية الأوطان والمجتمعات فريضة، ولا يجب أن تضيع هذه الفريضة لأن بضياعها تضيع الأمة، مشيرًا إلى ضرورة الابتعاد عن الأنانية، لهذا جاءت الألفاظ الدالةعلى الاعتصام والوحدة في القرآن الكريم بواو الجماعة، في خطاب قرآني يحثنا على التجمع والوحدة.

وأضاف فضيلة الدكتور عبد الفتاح خضر، أن نواقض الاعتصام بحبل الله لا تقتصر على الخيانة الكبرى وحسب، بل تتسع لتشمل الأمراض المجتمعية الباطنية كالغيبة، النميمة، الحسد، الحقد، والكراهية، حيث تحدث هذه الصفات انقسامات بين أفراد المجتمع، بحيث تحقق للأعداء مرادهم وتمكنهم من النيل من الأمة، والاعتصام الحقيقي يمثل درع الأمة ومنطلق قوتها، لهذا عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة؛ كانت أولى خطواته هي جمع الصف والمؤاخاة بين الأوس والخزرج والمهاجرين والأنصار، ليصبح المجتمع متماسكًا، قويًا، ومحصنًا، وقادرًا على مواجهة تحدياته وأعدائه.