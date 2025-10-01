أكاديمية الأزهر العالمية تناقش المسكوت عنه في قانون الأحوال الشخصية

عقدت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، اليوم الأربعاء، ندوة علمية موسعة بعنوان: “المسكوت عنه في قانون الأحوال الشخصية.. رؤية فقهية”، بحضور جمع غفير من الأئمة والدعاة من مصر ودول العالم الإسلامي، وبمشاركة د. حسن الصغير، رئيس الأكاديمية، ود. محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، ود. محمد عامر، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر.

جاء ذلك في إطار توجهات الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإشراف د. محمد الضويني، وكيل الأزهر.

من جانبه أكد د. حسن الصغير، أن الندوة تهدف إلى تعزيز التثقيف الفكري والمهاري لدى الدعاة والوعاظ في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية، لاسيما وأن محاكم "الأحوال الشخصية" كثيرًا ما تستند إلى فتاوى اللجان الرئيسة والفرعية في أحكامها، مؤكداً أن الشريعة الإسلامية تزخر بالحلول المتكاملة التي تجعلها صالحة لكل زمان ومكان، وتمكّن القضاء من تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي.

محمد الشحات الجندي: معالجة قضايا الحضانة وإنكار النسب بتدخل تشريعي مدروس

من جانبه، شدد د. محمد الشحات الجندي على أن بعض القضايا المجتمعية، خصوصًا تلك التي تقع ضمن نطاق المسكوت عنه، تتطلب تدخلًا تشريعيًا مدروسًا لحسمها عمليًا.

ونوه بأهمية الدور التوعوي للعلماء والقائمين على الدعوة في رفع مستوى وعي المجتمع وتعزيز فهم القضايا الأسرية والاجتماعية من منظور شرعي رصين.

محمد عامر: المسكوت عنه في قانون الأحوال الشخصية يُعالج بالإحالة إلى القول الراجح في المذهب الحنفي

وفي سياق متصل، قال د. محمد عامر إن التقنينات المعاصرة تمنح القضاة القدرة على التعامل مع القضايا الجديدة عبر الإحالة إلى القول الراجح في مذهب الإمام أبي حنيفة أو المبادئ الفقهية العامة.

وأكد أن الأحوال الشخصية مجال رحب يتيح للقضاء والاجتهاد الفقهي تحقيق العدالة وصون استقرار المجتمع، بما يتوافق مع ثوابت الشريعة ومتطلبات الواقع المعاصر.

تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة فعاليات شهرية تنظمها أكاديمية الأزهر العالمية لدمج المعرفة الشرعية بالعلوم الحديثة، وتعزيز دور الأزهر في معالجة القضايا المجتمعية من منظور فقهي متوازن، وكانت آخر ندواتها بعنوان: “العلاج بالخلايا الجذعية: الأبعاد الطبية والشرعية”.