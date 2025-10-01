قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللجنة النقابية بحزب الوفد تعلن دعمها لحقوق المعتصمين
خد فلوسي للعب كمبيوتر جيمز.. طالب طب يسحل والدته الأجنبية ويسرق أموالها بالجيزة
وزير الخارجية: غزة سيديرها الفلسطينيون.. والحديث الآن عن لجنة انتقالية تدير القطاع دون حماس
دون الـ48 جنيها.. سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم
وزير قطاع الأعمال: دعم الصناعات الحيوية وتوطين الدواء أولوية استراتيجية
الخطيب يجتمع مع اللجان الاستشارية ويعلن قائمته الانتخابية بالأهلي غدًا
قانون الإجراءات الجنائية.. وزير الشؤون النيابية: الرئيس مارس حقه الدستوري المنصوص عليه
فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية
قصر الطاهرة.. من هنا أدار السادات معركة التحرير في أكتوبر 73
وزير الصحة يترأس اجتماعًا لمتابعة تقدم المشروعات الصحية القومية
9 أيام.. حقيقة ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين العام والخاص والمدارس
إيران توافق على مشروع قانون يشدد العقوبة لمن يتجسس لصالح أمريكا وإسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فداء الشندويلي: الأزهر لم يتدخل فى رؤيتي الفنية بفيلم المنبر.. خاص

فيلم المنبر
فيلم المنبر
أحمد إبراهيم

كشف المؤلف فداء الشندويلي عن مدى تدخل الأزهر الشريف فى سيناريو فيلمه “المنبر” والذى من المقرر أن يعرض فى مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط المقرر أن ينطلق غدا. 

وقال فداء الشندويلي فى تصريح خاص لصدى البلد : "أنا من المؤلفين الذين يحرصون على العمل الفنى، ومن الصعب بالنسبة لى التدخل فى السياق الدرامى الذى يحمله العمل، وربما يكون ذلك كان متعبا بالنسبة لهم وليس لى، لأنى كنت حريصا بشدة على التمسك بالسياق الدرامى، وكنت أحارب من أجل الحفاظ على الجانب الدرامى وأهميته مثل الجانب التاريخى والذى كان مهما بالنسبة لهم.

وأضاف فداء الشندويلى : كنت حريصا أيضا على توضيح أن الفيلم روائى وليس وثائقيا لأنهم كانوا يتعاملون معه فى البداية على هذا النحو، وبدأت أعمق لديهم أنه فيلم سينمائى وينافس أفلاما أخرى فى دور العرض، وبالتالى له لغة سينمائية وإيقاع مختلف عن الأفلام الوثائقية وهو أمر احتاج الى عدة جلسات لتوصيل الرسالة.

أحمد حاتم بطل فيلم “المنبر” 

ويخوض أحمد حاتم هذا الفيلم الذي يسلط الضوء على دور الأزهر الشريف في تاريخ المقاومة المصرية ضد الاحتلال على مر العصور، وهو فيلم توعوي لا يهدف للربح، حيث لن يتم طرحه في دور العرض السينمائية ويقتصر عرضه على المنصات.

يستعرض فيلم “المنبر” وسطية الأزهر الشريف ودوره المؤثر في المشاركة مع فئات المجتمع المصري المختلفة في المقاومة الوطنية ضد الاحتلال باختلاف أنواعه على مدار ما يزيد على ألف عام، ويلعب فيه النجم أحمد حاتم دور باحث أكاديمي بجامعة الأزهر، وتتداخل الأحداث ما بين الواقع الحالي والأحداث التاريخية الموثقة بالصوت والصورة. 

فداء الشندويلي المؤلف فداء الشندويلي أعمال فداء الشندويلي أفلام فداء الشندويلي فيلم المنبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه

نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه .. «ديرمر» يغادر الحكومة دون تفسير |تفاصيل

ترشيحاتنا

الرئيس اللبناني-جوزيف عون

الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها

حماس

حماس: نرفض إدارة أي طرف دولي لغزة

أرشيفية

روسيا تعلق المفاوضات مع أوكرانيا

بالصور

فرح الزاهد تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

فرح الزاهد تخطف الانظار فى احدث جلسة تصوير
فرح الزاهد تخطف الانظار فى احدث جلسة تصوير
فرح الزاهد تخطف الانظار فى احدث جلسة تصوير

إضافة هذا النوع من التوابل للطعام يمنحك فوائد عديدة

السرطان
السرطان
السرطان

في يومهم العالمي.. مواصفات يجب توافرها بسيارات كبار السن

سيارات كبار السن
سيارات كبار السن
سيارات كبار السن

رئيس شركة فورد يهاجم أبل بسبب نظامCarPlay Ultra

فورد أبل كاربلاي
فورد أبل كاربلاي
فورد أبل كاربلاي

فيديو

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

رد فعل حسام عاشور

رد صادم.. أول تعليق من حسام عاشور بعد إعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

المزيد