فداء الشندويلي: الأزهر لم يتدخل فى رؤيتي الفنية بفيلم المنبر.. خاص

كشف المؤلف فداء الشندويلي عن مدى تدخل الأزهر الشريف فى سيناريو فيلمه “المنبر” والذى من المقرر أن يعرض فى مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط المقرر أن ينطلق غدا.

وقال فداء الشندويلي فى تصريح خاص لصدى البلد : "أنا من المؤلفين الذين يحرصون على العمل الفنى، ومن الصعب بالنسبة لى التدخل فى السياق الدرامى الذى يحمله العمل، وربما يكون ذلك كان متعبا بالنسبة لهم وليس لى، لأنى كنت حريصا بشدة على التمسك بالسياق الدرامى، وكنت أحارب من أجل الحفاظ على الجانب الدرامى وأهميته مثل الجانب التاريخى والذى كان مهما بالنسبة لهم.

وأضاف فداء الشندويلى : كنت حريصا أيضا على توضيح أن الفيلم روائى وليس وثائقيا لأنهم كانوا يتعاملون معه فى البداية على هذا النحو، وبدأت أعمق لديهم أنه فيلم سينمائى وينافس أفلاما أخرى فى دور العرض، وبالتالى له لغة سينمائية وإيقاع مختلف عن الأفلام الوثائقية وهو أمر احتاج الى عدة جلسات لتوصيل الرسالة.

أحمد حاتم بطل فيلم “المنبر”

ويخوض أحمد حاتم هذا الفيلم الذي يسلط الضوء على دور الأزهر الشريف في تاريخ المقاومة المصرية ضد الاحتلال على مر العصور، وهو فيلم توعوي لا يهدف للربح، حيث لن يتم طرحه في دور العرض السينمائية ويقتصر عرضه على المنصات.

يستعرض فيلم “المنبر” وسطية الأزهر الشريف ودوره المؤثر في المشاركة مع فئات المجتمع المصري المختلفة في المقاومة الوطنية ضد الاحتلال باختلاف أنواعه على مدار ما يزيد على ألف عام، ويلعب فيه النجم أحمد حاتم دور باحث أكاديمي بجامعة الأزهر، وتتداخل الأحداث ما بين الواقع الحالي والأحداث التاريخية الموثقة بالصوت والصورة.