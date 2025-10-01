قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران توافق على مشروع قانون يشدد العقوبة لمن يتجسس لصالح أمريكا وإسرائيل
“أمر مؤسف ومحزن”.. كريم رمزي يعلق على نتائج منتخب الشباب بكأس العالم بتشيلي
الرئيس السيسي: حريصون على استقلال القضاء لضمان إعلاء العدالة الناجزة
تشريعية النواب: الرئيس السيسي اعترض على مواد جوهرية بقانون الإجراءات الجنائية
مدبولي: الدولة تستهدف إعادة إحياء منطقة نزلة السمان كمقصد سياحي متكامل
الفتح السعودي يكشف حقيقة اقتراب جوميز من تدريب الأهلي
60 مليون جنيه.. اتحاد الكرة يدعم الأندية لدفع بدلات الحكام
"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب
مصدر فلسطيني: حماس تريد تعديل بند نزع السلاح في خطة ترامب
كومان: مجلس وزراء الداخلية العرب أسهم كثيرا في تقنية جرائم الأمن الإلكتروني
الدردير عن فيريرا: حاسس هيعمل ريمونتادا ويغفل الكل وياخد الدوري والسوبر والكونفدرالية
البابا ليو ينتقد المعاملة "اللاإنسانية" للمهاجرين في أمريكا
فن وثقافة

إليسا عن إصابتها بالسرطان: الكشف المبكر أنقذ حياتي

إليسا
إليسا
أحمد إبراهيم

نشرت الفنانة إليسا تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث تقدم توعية لمرضي السرطان خاصة أنها مرت من قبل بهذه الأزمة الصحية. 

وقالت إليسا : “أتذكر المعركة التي خضتها والقوة التي وجدتها في داخلي. الكشف المبكر أنقذ حياتي. من فضلك، لا تنتظر! افحص نفسك من أجل نفسك ومن أجل من يحبونك. اجعل الفحوصات أولوية، وادعم الآخرين، وانشر الوعي". 

إليسا فى الساحل الشمالي 

وكانت إليسا اشعلت أجواء الصيف في الساحل الشمالي بحفل غنائي ضخم حضره عدد كبير من جمهورها المصري والعربي، رفع لافتة كامل العدد.

واستطاعت إليسا خلال هذا الحدث الفني المميز أن تقدم مجموعة واسعة من أغانيها التي يحبها الجمهور، لتمضي بسحرها المميز وأدائها الرائع في قلب الجمهور المتعطش للاستماع إلى أغانيها التي تلامس القلوب.

وحضرت إليسا الحفل بصحبة وكيل أعمالها في مصر المنتج تامر عبدالمنعم، وبدأت الحفل بأغنية "حلوة يا بلدي"، التي أطلقها كتحية وطنية عاطفية تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

بعد هذا الافتتاح المميز، قدمت إليسا باقة من ألمع أغانيها وجاءت أبرزها "أسعد واحدة، عايشالك، بدي دوب، شافونا اتنين، أكرهني، هنغني كمان وكمان، دايما على باللي"، وغيرها الكثير من الأغاني المميزة.

وفي كلمة لجمهورها أعربت النجمة إليسا عن سعادتها بالتواجد والغناء في مصر بعد فترة من الغياب، مشيدة بأجواء الحفل.

وقدمت إليسا عدد كبير من اغانيها الرومانسية التي تألقت بها طوال مشوارها الفنى وسط المزيد من آجواء البهجة والإثارة.

وشارك في إحياء الحفل الـ dj العالمي مارتن الذي قدم عدد من التركات الشرقية والغربية التي تفاعل معاها الجمهور علي مدي ساعة ونصف الساعة.

