تشييع جثمان المخرج الراحل عبد العليم زكي بمسجد السيدة نفيسة.. صور

أقيم اليوم مراسم تشييع جثمان المخرج الراحل عبد العليم زكي من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر الى مثواه الأخير.

ولم تشهد جنازة الراحل عبد العليم زكي أى من النجوم او المبدعين المقربين الى الراحل.

نقابة السينمائيين تعلن وفاة عبد العليم زكي

أعلنت نقابة السينمائيين وفاة الدكتور عبد العليم زكي رئيس قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما.

وقالت نقابة السينمائين في بيان : بسم الله الرحمن الرحيم.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ، ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الدكتور عبد العليم زكي رئيس قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما شقيق الأستاذ محمد زكي رئيس قطاع الإنتاج بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات سابقًا، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان.