إعلان تفاصيل مهرجان كام السينمائي الدولي للأفلام القصيرة فى مؤتمر صحفي

يعقد مهرجان كام السينمائي الدولي للأفلام القصيرة مؤتمره الصحفي للإعلان عن تفاصيل دورته الثامنة، وذلك في السادسة من مساء غد الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025، بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة في دار الأوبرا المصرية.

ضيوف المهرجان

ويشارك في المؤتمر رئيس المهرجان المخرج علاء نصر، ومدير المهرجان د. محمد عشوب، والفنانة القديرة سهير المرشدي حيث يتم الكشف عن فعاليات وبرنامج الدورة الجديدة التي تقام في مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء في الفترة من 9- 14 أكتوبر الحالي ، إضافة إلى الإعلان عن لجان التحكيم والأفلام المشاركة.

ويعد مهرجان كام أحد الملتقيات الفنية المهمة التي تسلط الضوء على إبداعات صناع السينما الشباب في مجال الأفلام القصيرة، ويهدف إلى دعم المواهب الجديدة وإثراء الحركة السينمائية المستقلة في مصر والعالم العربي .