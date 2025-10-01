قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس مجلس النواب: نرفض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني
وزير الخارجية يشارك في اجتماع قادة ميونخ بمدينة العُلا
استبعاد معلمة ضربت طالبًا بالعكاز بمدرسة في شبرا وإحالتها للتحقيق
وزير الكهرباء: لا توجد زيادة في الأسعار حتى نهاية العام
مدبولي: القيادة السياسية حريصة على قوانين تعبر عن الشعب وتليق بمصر
رئيس النواب يرد على المشككين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
موسم سياحي واعد.. الغردقة وشرم الشيخ في صدارة الوجهات الأكثر طلبًا
وزارة التخطيط: القطاع الخاص يتصدر النمو الاقتصادي مع تراجع الاستثمارات العامة
الإحصاء: ارتفاع توقع البقاء على قيد الحياة في مصر 2025
مدبولي: قانون الإجراءات الجنائية خطوة نحو عدالة حديثة تليق بالمصريين
مدبولي: روح وطنية خالصة سادت العمل البرلماني وشرّفت تاريخ مصر التشريعي
مدبولي: ماضون بخطى ثابتة نحو تعزيز دولة القانون.. ونعمل على تحقيق توازن بين حفظ الأمن العام وصون الحقوق
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يحقق أرقام قياسية في دورته الـ10

أحمد البهى

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، عن الأرقام الرسمية الخاصة بالدورة العاشرة، المقرر انعقادها في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر المقبل، لتكشف عن حجم المشاركة غير المسبوقة، وتؤكد مكانة المهرجان المتنامية كأحد أبرز الفعاليات المسرحية الدولية المخصصة للشباب.

فقد استقبلت إدارة المهرجان 602 عرضًا مسرحيًا من أكثر من 65 دولة، وهو ما يعكس حضوره الدولي المتصاعد، كما شهد المهرجان إقبالًا كبيرًا من الشباب المصري، حيث تقدم 300 شاب وفتاة للتطوع في تنظيم الفعاليات، إضافة إلى 200 شاب وفتاة للمشاركة في ورش المهرجان، والتي تتضمن 10 ورش مسرحية يشرف عليها خبراء من 6 دول، إلى جانب 4 ورش للأطفال بمدارس شرم الشيخ وبعض الوديان.

وعلى مستوى المسابقات الرسمية، تلقت إدارة المهرجان:


202 عرضًا في المسابقة الكبرى للعروض المسرحية.

* 153 عرضًا في مسابقة المونودراما.

* 147عرضًا في مسابقة عروض مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية.

* 100 عرض في مسابقة مسرح الطفل والنشء.

كما استقبلت مسابقة وليد يوسف للتأليف المسرحي 115 نصًا، تأهل منها 64 نصًا إلى القائمة القصيرة، في حين شهدت مسابقة عصام السيد للعمل الأول للشباب مشاركة 100 مخرج من 14 محافظة مصرية، تأهل منهم 80 مخرجًا إلى القائمة القصيرة، وهو ما يعكس اتساع رقعة المشاركة داخل مصر على نطاق واسع.


ويقام المهرجان برعاية وزارة الثقافة المصرية بقيادة معالي الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ووزارة السياحة والآثار بقيادة معالي الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة الدكتور أحمد يوسف، حيث تؤكد مشاركة وزارة السياحة والآثار والهيئة دعم الفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر، وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، بما يرسخ تكامل البعد الثقافي مع البعد السياحي في خدمة أهداف التنمية الشاملة.

كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، في إطار التعاون والتكامل بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية معًا.


وتتولى إدارة المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، فيما تحمل الدورة العاشرة اسم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، تكريمًا لمسيرتها الفنية المضيئة وإسهاماتها البارزة في دعم قضايا المسرح والفنون.

