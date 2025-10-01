قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإحصاء: ارتفاع توقع البقاء على قيد الحياة في مصر 2025
مدبولي: قانون الإجراءات الجنائية خطوة نحو عدالة حديثة تليق بالمصريين
مدبولي: روح وطنية خالصة سادت العمل البرلماني وشرّفت تاريخ مصر التشريعي
استبعاد معلمة ضربت طالبًا بالعكاز بمدرسة في شبرا وإحالتها للتحقيق
مدبولي: ماضون بخطى ثابتة نحو تعزيز دولة القانون.. ونعمل على تحقيق توازن بين حفظ الأمن العام وصون الحقوق
بعد انتشاره في المدارس.. كل ما تريد معرفته حول فيروس اليد والفم والقدم
حكم البيع الإلكتروني في وقت الجمعة
الراجل مات.. القبض على شخص دهس قائد دراجة نارية بسيارته بالقطامية
عمال ميناء في إيطاليا يجبرون سفينة إسرائيلية على المغادرة دون تفريغ
بسبب قضية نفقة وطلب الطلاق.. القصة الكاملة لزوج يصيب زوجته بـ30 غرزة في المحلة
رئيس الوزراء يشيد بتعاون النواب والحكومة لإصدار منظومة عدالة متوازنة وحديثة
أرتكبوا 26 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالشرقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طرح الحلقات الأولى من "ولد وبنت وشايب" ومشهد واحد لـ أشرف عبد الباقي

أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي
أحمد البهى

طرحت منصة watch it، في الساعات الأولي من صباح اليوم، الحلقات الأولي والثانية من مسلسل"ولد وبنت وشايب". 

وشهدت الحلقات الأولي والثانية عدم ظهور بطل العمل الفنان أشرف عبد الباقي ، إلا في آخر مشاهد الحلقة الثانية. 

العمل من بطولة أشرف عبد الباقي وانتصار،  ليلى أحمد زاهر، حازم سمير، نبيل عيسى، مروان المسلماني، علاء عرفة، فادي السيد، والفنانة القديرة إسعاد يونس، ومن تأليف محمد بركات وأحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار السيد عبد النبي.

يشهد العمل عودة للتعاون بين انتصار وأشرف عبد الباقي ، بعد أن قدما واحدًا من أهم وأنجح السيت كوم في الدراما العربية، وهو رجل وست ستات بأجزائه المتعددة. 

مسلسل ولد وبنت وشايب من إخراج زينة أشرف عبد الباقي، في أولى تجاربها الإخراجية في مجال الدراما التليفزيونية، والثانية في مجال الإخراج بشكل عام، حيث سبق أن قدمت فيلمها الأول مين يصدق، والذي شارك في بطولته عدد من الفنانين كضيوف شرف، ومنهم والدها أشرف عبد الباقي

تدور أحداث مسلسل ولد وبنت وشايب حول رجل مسن يعيش في عزلة داخل منزله، لكن حياته تتغير بشكل مفاجئ عندما يدخل منزله شابان يؤدي دوريهما مروان المسلماني وليلى أحمد زاهر، ومن هنا تبدأ الأحداث. كما ستظهر الفنانة انتصار في دور سيدة تعمل لدى الفنان أشرف عبد الباقي وتُدعى “أم إبراهيم”.

مسلسل ولد وبنت وشايب ولد وبنت وشايب انتصار أشرف عبد الباقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

الزمالك

إضراب لاعبي الزمالك عن التدريبات عقب هزيمة القمة .. اعرف السبب

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لاتعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

مجلس الشيوخ الأمريكي

قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي

بيراميدز

«الغندور»: المحكمة الدولية تطلع على حيثيات بيراميدز في قضية سحب الدوري من الأهلي

ترشيحاتنا

الألماس

اكتشاف ألماس نادر يكشف أسرار أعماق الأرض.. ما القصة؟

«رعاية الكنغر».. كيف يعزز التلامس الجلدي نمو الدماغ لدى الأطفال المبتسرين؟

«بطريقة الكنغر».. كيف يعزز التلامس الجلدي نمو الدماغ لدى الأطفال المبتسرين؟

محمد صلاح

لفتة إنسانية مؤثرة من محمد صلاح تجاه مشجعة كريستال بالاس.. ماذا فعل؟

بالصور

بمشاركة 5 دول عربية وأجنبية.. انطلاق فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية| اليوم

مهرجان الشرقية للخيول
مهرجان الشرقية للخيول
مهرجان الشرقية للخيول

النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب

النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي

إطلالة كاجوال.. بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها الأخير

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

تحترق خلال ثوان.. الضغط على هذا الزر في سيارات كيا يؤدي لكارثة

كيا
كيا
كيا

فيديو

كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

المزيد