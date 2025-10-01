عرض الجُحر واستدعاء ولي أمر.. الليلة بمهرجان مسرح الهواة

يستمر مهرجان مسرح الهواة في دورته الحادية والعشرين، "دورة الكاتب والفنان الكبير الراحل نجيب سرور"، في تقديم عروضه المجانية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، على مسرح السامر، في إطار برامج وزارة الثقافة.

ويشهد اليوم الأربعاء، عرضين مسرحيين، الأول بعنوان "الجُحر" لفرقة جمعية هنبدأ بينا، تأليف مروان عمر، وإخراج شادي نادر، ويعرض في السادسة مساء.

وتدور أحداثه خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر، ليبرز دور المقاومة المصرية من خلال أبطال يقاتلون من أجل حرية وطن، ومدنيين يجدون أنفسهم فجأة رهائن في معركة لا تخصهم لكنها تحدد مصيرهم.

أما العرض الثاني بعنوان "استدعاء ولي أمر"، لفرقة جمعية قصر ثقافة الفيوم، تأليف محمد السوري وإخراج كريم جمال، ويعرض في الثامنة مساء.

ويناقش عددا من القضايا الاجتماعية والأسرية، من خلال رؤية تجمع بين الرمزية والواقعية، مع إبراز أثر هذه المشكلات في تكوين الشخصية والمجتمع.

يعقب العرضان ندوة نقدية بمشاركة النقاد والفنانين د. هاني كمال، د. طارق عمار وأحمد خميس.





ويقام "مهرجان مسرح الهواة" بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، والإدارة العامة للجمعيات والمساعدات الثقافية، ويديره عبير رشيدي، ويونس شعبان مقررا.

ويشارك به هذا العام 9 عروض مسرحية، ويتولى رئاسته الفنان رياض الخولي، وتتكون لجنة التحكيم من الفنانة وفاء الحكيم، د. عبد الناصر الجميل، والمخرج عادل حسان.

ويعد المهرجان أحد أبرز المهرجانات المسرحية التي تحرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على تنظيمها بشكل سنوي، ويستهدف تقديم العروض المسرحية المتميزة لفرق الهواة التي تقدمها فرق الجمعيات الثقافية خلال عام، لتشجيع المبدعين في مجال العمل المسرحي على خوض منافسة إبداعية بناءة في مختلف أقاليم مصر.