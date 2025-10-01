قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإحصاء: ارتفاع توقع البقاء على قيد الحياة في مصر 2025
مدبولي: قانون الإجراءات الجنائية خطوة نحو عدالة حديثة تليق بالمصريين
مدبولي: روح وطنية خالصة سادت العمل البرلماني وشرّفت تاريخ مصر التشريعي
استبعاد معلمة ضربت طالبًا بالعكاز بمدرسة في شبرا وإحالتها للتحقيق
مدبولي: ماضون بخطى ثابتة نحو تعزيز دولة القانون.. ونعمل على تحقيق توازن بين حفظ الأمن العام وصون الحقوق
بعد انتشاره في المدارس.. كل ما تريد معرفته حول فيروس اليد والفم والقدم
حكم البيع الإلكتروني في وقت الجمعة
الراجل مات.. القبض على شخص دهس قائد دراجة نارية بسيارته بالقطامية
عمال ميناء في إيطاليا يجبرون سفينة إسرائيلية على المغادرة دون تفريغ
بسبب قضية نفقة وطلب الطلاق.. القصة الكاملة لزوج يصيب زوجته بـ30 غرزة في المحلة
رئيس الوزراء يشيد بتعاون النواب والحكومة لإصدار منظومة عدالة متوازنة وحديثة
أرتكبوا 26 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالشرقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عرض الجُحر واستدعاء ولي أمر.. الليلة بمهرجان مسرح الهواة

مسرح الهواة
مسرح الهواة
أحمد البهى

يستمر مهرجان مسرح الهواة في دورته الحادية والعشرين، "دورة الكاتب والفنان الكبير الراحل نجيب سرور"، في تقديم عروضه المجانية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، على مسرح السامر، في إطار برامج وزارة الثقافة.

ويشهد اليوم الأربعاء، عرضين مسرحيين، الأول بعنوان "الجُحر" لفرقة جمعية هنبدأ بينا، تأليف مروان عمر، وإخراج شادي نادر، ويعرض في السادسة مساء.

وتدور أحداثه خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر، ليبرز دور  المقاومة المصرية من خلال أبطال يقاتلون من أجل حرية وطن، ومدنيين يجدون أنفسهم فجأة رهائن في معركة لا تخصهم لكنها تحدد مصيرهم.

أما العرض الثاني بعنوان "استدعاء ولي أمر"، لفرقة جمعية قصر ثقافة الفيوم، تأليف محمد السوري وإخراج كريم جمال، ويعرض في الثامنة مساء. 

ويناقش عددا من القضايا الاجتماعية والأسرية، من خلال رؤية تجمع بين الرمزية والواقعية، مع إبراز أثر هذه المشكلات في تكوين الشخصية والمجتمع.

يعقب العرضان ندوة نقدية بمشاركة النقاد والفنانين د. هاني كمال، د. طارق عمار وأحمد خميس.
 


ويقام "مهرجان مسرح الهواة" بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، والإدارة العامة للجمعيات والمساعدات الثقافية، ويديره عبير رشيدي، ويونس شعبان مقررا.

ويشارك به هذا العام 9 عروض مسرحية، ويتولى رئاسته الفنان رياض الخولي، وتتكون لجنة التحكيم من الفنانة وفاء الحكيم، د. عبد الناصر الجميل، والمخرج عادل حسان.

ويعد المهرجان أحد أبرز المهرجانات المسرحية التي تحرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على تنظيمها بشكل سنوي، ويستهدف تقديم العروض المسرحية المتميزة لفرق الهواة التي تقدمها فرق الجمعيات الثقافية خلال عام، لتشجيع المبدعين في مجال العمل المسرحي على خوض منافسة إبداعية بناءة في مختلف أقاليم مصر.

مهرجان مسرح الهواة دورة الكاتب والفنان الكبير الراحل نجيب سرور الهيئة العامة لقصور الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

الزمالك

إضراب لاعبي الزمالك عن التدريبات عقب هزيمة القمة .. اعرف السبب

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لاتعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

مجلس الشيوخ الأمريكي

قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي

بيراميدز

«الغندور»: المحكمة الدولية تطلع على حيثيات بيراميدز في قضية سحب الدوري من الأهلي

ترشيحاتنا

احدث محمول

تفاصيل أحدث محمول لشركة ريلمى العالمية

OnePlus

ثغرة خطيرة في رسائل OnePlus تهدد خصوصية المستخدمين التصحيح عالميا يبدأ منتصف أكتوبر

يوتيوب

يوتيوب تطرح مزايا جديدة لمشتركي بريميوم

بالصور

بمشاركة 5 دول عربية وأجنبية.. انطلاق فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية| اليوم

مهرجان الشرقية للخيول
مهرجان الشرقية للخيول
مهرجان الشرقية للخيول

النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب

النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي

إطلالة كاجوال.. بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها الأخير

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

تحترق خلال ثوان.. الضغط على هذا الزر في سيارات كيا يؤدي لكارثة

كيا
كيا
كيا

فيديو

كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

المزيد