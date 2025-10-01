قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: روح وطنية خالصة سادت العمل البرلماني وشرّفت تاريخ مصر التشريعي
استبعاد معلمة ضربت طالبًا بالعكاز بمدرسة في شبرا وإحالتها للتحقيق
مدبولي: ماضون بخطى ثابتة نحو تعزيز دولة القانون.. ونعمل على تحقيق توازن بين حفظ الأمن العام وصون الحقوق
بعد انتشاره في المدارس.. كل ما تريد معرفته حول فيروس اليد والفم والقدم
حكم البيع الإلكتروني في وقت الجمعة
الراجل مات.. القبض على شخص دهس قائد دراجة نارية بسيارته بالقطامية
عمال ميناء في إيطاليا يجبرون سفينة إسرائيلية على المغادرة دون تفريغ
بسبب قضية نفقة وطلب الطلاق.. القصة الكاملة لزوج يصيب زوجته بـ30 غرزة في المحلة
رئيس الوزراء يشيد بتعاون النواب والحكومة لإصدار منظومة عدالة متوازنة وحديثة
أرتكبوا 26 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالشرقية
القبض على 3 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب داخل ناد صحي بمدينة نصر
مدبولي: ملاحظات الرئيس السيسي على الإجراءات الجنائية تجسد الحرص على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات
استشارية معرض القاهرة للكتاب توصي بالإعلان عن الفائزين بالجوائز في الافتتاح

أحمد البهى

تواصل اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب استعداداتها المكثفة للدورة الـ57 من المعرض، المقرر انعقادها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير 2026، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وقال الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الأخير آليات تطوير الجوائز الخاصة بالمعرض، واتفقت على تخصيص جائزة "كتاب العام" في فرع العلوم الإنسانية لمجال التراث والهوية، بينما ستكون جائزة الكتاب العلمي هذا العام في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك في خطوة تعكس توازن المعرض بين الأصالة والمعاصرة.

وأوضح مجاهد أن إجمالي جوائز المعرض يبلغ 14 جائزة تغطي مختلف فروع الفكر والإبداع، مشيراً إلى أن بقية الفروع لا تشترط تحديد مجال محدد لها كل عام، وهو ما يمنحها مرونة في استيعاب مختلف الاتجاهات البحثية والإبداعية.

كما رفعت اللجنة الاستشارية توصيتين أساسيتين إلى وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو؛ الأولى تتعلق بتقديم موعد الإعلان عن أسماء الفائزين ليكون في بداية المعرض بدلاً من نهايته، بما يتيح فرصة أكبر للترويج للأعمال الفائزة على مدار أيام الفعالية، أما التوصية الثانية فشملت تشكيل لجنة متخصصة لبحث آليات تطوير الجائزة من حيث الفروع والمعايير والقواعد، بما يواكب التطور المتسارع في تقنيات النشر والكتابة ومجالات الإبداع الجديدة.

وبهذه الخطوات، يؤكد معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهو الحدث الثقافي الأبرز في المنطقة العربية، حرصه على الجمع بين الأصالة والحداثة، وتقديم منصة فاعلة لدعم الإبداع والابتكار وتعزيز مكانة الثقافة المصرية والعربية على الساحة الدولية.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

الزمالك

إضراب لاعبي الزمالك عن التدريبات عقب هزيمة القمة .. اعرف السبب

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لاتعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

مجلس الشيوخ الأمريكي

قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي

بيراميدز

«الغندور»: المحكمة الدولية تطلع على حيثيات بيراميدز في قضية سحب الدوري من الأهلي

عدد من المتهمين

سيدات وأطفال .. الداخلية تداهم أوكار عصابات التسول بالقاهرة

أرشيفية

حصيلة الهجرة غير الشرعية.. القبض على عنصريين جنائيين غسلا 15 مليون جنيه

دانب من المؤتمر ولحظة التكريم

وزير العدل يُكرم رؤساء مصلحة الطب الشرعي السابقين

بالصور

بمشاركة 5 دول عربية وأجنبية.. انطلاق فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية| اليوم

النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب

إطلالة كاجوال.. بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها الأخير

تحترق خلال ثوان.. الضغط على هذا الزر في سيارات كيا يؤدي لكارثة

كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

