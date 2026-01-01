حماكي الله ياقرة عيني..شريهان توجه رسالة مؤثرة إلى ابنتها

وجهت الفنانة شريهان رسالة مؤثرة إلى ابنتها ونشرت عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام كتبت فيها: “حماكي الله يا قرة عيني ومعجزة ربي بعينه التي لا تغفل ولا تنام ، وحفظك ورضا عنك وأرضاكي”.

وتابعت: "اللهم يسر لها كِل عسير وابعد عنها كل شرٍ وخطر وسوعٍ، وارزقها أجمل مما تتمنى وأكثر مماً تتوقع وأفضل مما أدعو واسعد قلبها يا خالقيأعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق".

أعمال شريهان

قدمت شريهان فى السينما 27 فيلما، فقد بدأت مشوارها الفني فى فيلم «ربع دستة أشرار»، عام 1970 ولعبت دور طفلة، ثم أنتجت لها والدتها فيلم «الخبز المر» عام 1982 لتقف أمام ملك السينما فريد شوقي، وانطلقت بعدها حيث قامت بالعديد من الأعمال المشهورة منها «المتشردتان» مع سعيد صالح، و«سوق النساء»، وكان آخر أفلامها عام 2002، ويحمل اسم «العشق والدم»، وبعده ابتعدت عن الساحة الفنية.