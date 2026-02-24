قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

تراجع طفيف للأسهم الأوروبية وسط ترقب لتداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية

أ ش أ

سجلت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأوروبية تراجعا طفيفا في مستهل تعاملات اليوم /الثلاثاء/، في وقت يسعى فيه المستثمرون لتقييم التداعيات الاقتصادية الناجمة عن دخول التعريفات الجمركية العالمية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ.

وانخفض مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.1%، كما هبط مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.2%، في حين سجل مؤشر "فوتسي 100" البريطاني تراجعا مماثلا بنسبة 0.2%.

ويأتي هذا التراجع مع بدء تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 10%، عقب حكم المحكمة العليا الذي ألغى أجزاء واسعة من الرسوم السابقة.

وتشير التقارير إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل حاليا على رفع هذه النسبة لتصل إلى 15%، وهو ما زاد من حالة عدم اليقين في المشهد التجاري العالمي، وسط مخاوف من تأثر الصادرات الأوروبية وتجاوزها للمستويات المتفق عليها في الاتفاقيات التجارية السابقة.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركات، أعلن بنك "ستاندرد تشارترد" عن قفزة بنسبة 16% في أرباحه السنوية قبل الضرائب، مدفوعا بقوة قطاعي الثروات والخدمات المصرفية العالمية، معلنا عن برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 1.5 مليار دولار.

وفي المقابل، سجلت شركة "تليفونيكا" الإسبانية خسارة صافية في الربع الرابع نتيجة تكاليف إعادة الهيكلة التي بلغت 2.8 مليار يورو، بينما حققت شركة "فريزينيوس" الألمانية للرعاية الصحية ارتفاعا ملحوظا في دخلها التشغيلي بفضل خطط توفير التكاليف.

وفي قطاع السيارات، أظهرت بيانات جمعية السيارات الأوروبية (ACEA) انخفاضا في مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.9% خلال شهر يناير الماضي، وهو التراجع السنوي الأول منذ يونيو، رغم ارتفاع الحصة السوقية للسيارات الكهربائية إلى 19.3%، فيما واصلت السيارات الهجينة تصدرها للمبيعات بنسبة 38.6%.

