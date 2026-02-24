رئيس وزراء لبنان يبحث مع وفد جمعية المصارف مشروع قانون الفجوة المالية

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، المبادئ التي أرست عليها الحكومة مشروع قانون الفجوة المالية، مشيرًا إلى الانفتاح على تحسينه مع تحمّل جميع الأطراف مسئولياتها، موضحًا أن مشروع القانون أصبح اليوم في المجلس النيابي الذي سيناقشه ويدخل التعديلات اللازمة عليه.

جاء ذلك خلال اجتماع نواف سلام مع وفد من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، حيث تم عرض الدراسة التي أعدّها أحد الاستشاريين بتكليف من الجمعية حول مشروع قانون الفجوة المالية، والذي أحالته الحكومة إلى المجلس النيابي..كما تم بحث الصعوبات لتطبيق القانون بصيغته الحالية.