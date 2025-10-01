قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يتابع تطورات التوسع الزراعي في “الدلتا الجديدة” ومشروعات جنوب مصر
معارك أدت إلى نصر أكتوبر .. تعرف على ملاحم الجيش من 67 لحرب الاستنزاف
تشييع جثمان المخرج الراحل عبد العليم زكي بمسجد السيدة نفيسة.. صور
كانوا نايمين.. ننشر أسماء 11 ضحية بين متوفين ومصابين بحريق عقار فيصل
استمرار أزمة تأخر تسليم الكتب ببعض المدارس ومطالب بتدخل التعليم
الرئيس السيسي: الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية هدف وطني لحماية المواطن
أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن مصير عماد النحاس مع الأهلي
بدء اجتماع اللجنة العامة للنواب لدراسة الاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أول تعليق من تعليم بني سويف على واقعة توزيع شنط على الطلاب داخل المدرسة
إنشاء 50 فندقا جديدا.. خبير: مصر تضع أقدامها بين الكبار في السياحة
كرامة المواطن وحقوقه ليست محل مساومة.. 10 رسائل من رئيس الوزراء أمام مجلس النواب
اكتشاف أثري جديد في قلب معابد الكرنك يكشف لوحة فرعونية يونانية رومانية نادرة بالأقصر
فيلم فيها إيه يعني.. حميد الشاعري يقدم أغنية نسرح في زمان

حميد الشاعري
حميد الشاعري
أحمد إبراهيم

حضر الكابو حميد الشاعري مساء أمس العرض الخاص لفيلم "فيها إيه يعني"، الذي يشارك في بطولته ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، ومصطفى غريب.

وشهدت القاعة مفاجأة خاصة للجمهور مع ظهور الشاعري بأغنيته الجديدة "نسرح في زمان" ضمن أحداث الفيلم، وهي الأغنية الدعائية للعمل، حيث لاقت الأغنية تفاعلًا واسعًا وتصفيقًا حارًا من الحضور، خاصة أن كلماتها انسجمت مع رسالة الفيلم وأحداثه، لتجسد حالة فنية مميزة جمعت بين أصالة صوت حميد وألحان وتوزيع جيل جديد من الموسيقيين.

تعاون حميد الشاعري مه سارة وهيثم 

الأغنية كتبها سارة سعيد، ولحنها هيثم نبيل، ووزعها وايلي، بينما قام بمهام الميكس نور عباس والماستر زووم، وتولى الإنتاج الصوتي طاهر فوزي، لتكون نتاج تعاون متكامل جمع أجيالًا مختلفة في عمل فني واحد.

وعقب العرض، أعرب حميد الشاعري في تصريحات صحفية عن سعادته بالمشاركة في الفيلم، واصفًا العمل بأنه "ممتع وراقي ويحمل مشاعر صادقة ورسائل إيجابية بدم خفيف"، مؤكدًا أن السينما الحقيقية يجب أن تلمس القلوب، وهو ما وجده في هذا العمل. وأضاف أنه شعر بفرحة كبيرة وثقة حين شاهد تفاعل الجمهور مع الأغنية، معتبرًا أن ذلك انعكاس لوصول الرسالة الفنية بصدق.

وأشار الشاعري إلى أن التعاون بين أجيال موسيقية مختلفة ساعد في خروج الأغنية بشكل يناسب كافة الأذواق، معبرًا عن امتنانه لردود الفعل القوية التي لمسها من الجمهور أثناء العرض.

جدير بالذكر أن فيلم "فيها إيه يعني" هو التجربة الإخراجية الأولى للمخرج عمرو رشدي حامد، ومن تأليف الثلاثي مصطفى عباس، محمد أشرف، ووليد المغازي، وإنتاج أحمد الجنايني.

"فيها إيه يعني" يشارك في بطولته إلى جانب ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، ومصطفى غريب، الفنانة القديرة ميمي جمال، فيما يُعد العمل آخر ظهور فني للفنان الراحل سليمان عيد.

