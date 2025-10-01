قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مؤلفات هشام خرما على المسرح الكبير بالأوبرا

هشام خرما
هشام خرما
أحمد البهى

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام حفلاً للموسيقار هشام خرما بمصاحبة الأوركسترا فى الثامنة مساء الجمعة 3 أكتوبر على المسرح الكبير بالأوبرا.

ياتى الحفل ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة إلى إعادة صياغة الوجدان الجمعى ويضم مجموعة من مؤلفات هشام خرما الخاصة التى تحمل مذاق العصر وتدمج الآلات الشرقية والغربية منها  أندلس، فيرست فوياج، أفق، أمل، خلخال، وادى الملوك، الحكاية، البداية، إيمان، مراكش، مدار، تحرك، الغروب، النهاية إلى جانب عدد من ألحانه الغنائية منها مسافر إنت لـ لينا شاماميان، أيها الحب - ياغالى لـ نوران أبو طالب، حلم لـ ميريل مختار وغيرها من معزوفات الموسيقى العربية الشهيرة منها حلوة بلادى السمرا  ،شمس الزناتى .

يذكر أن هشام خرما عازف بيانو ومؤلف وموزع موسيقى، قدم العديد من الحفلات الناجحة في مختلف الأماكن الثقافية، وضع العديد من الألحان الدعائية وشارك في أعمال فنية مع شعراء ومطربين مصريين، أطلق ألبومين تضمنا توجهاته الموسيقية الإبداعية هما اليقين وكن وسبقهما بألبوم أرابيسك الذي تعاون خلاله مع الموسيقار اليونانى يانى .

دار الأوبرا المصرية المسرح الكبير بالأوبرا هشام خرما

