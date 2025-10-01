قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يتابع تطورات التوسع الزراعي في “الدلتا الجديدة” ومشروعات جنوب مصر
معارك أدت إلى نصر أكتوبر .. تعرف على ملاحم الجيش من 67 لحرب الاستنزاف
تشييع جثمان المخرج الراحل عبد العليم زكي بمسجد السيدة نفيسة.. صور
كانوا نايمين.. ننشر أسماء 11 ضحية بين متوفين ومصابين بحريق عقار فيصل
استمرار أزمة تأخر تسليم الكتب ببعض المدارس ومطالب بتدخل التعليم
الرئيس السيسي: الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية هدف وطني لحماية المواطن
أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن مصير عماد النحاس مع الأهلي
بدء اجتماع اللجنة العامة للنواب لدراسة الاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أول تعليق من تعليم بني سويف على واقعة توزيع شنط على الطلاب داخل المدرسة
إنشاء 50 فندقا جديدا.. خبير: مصر تضع أقدامها بين الكبار في السياحة
كرامة المواطن وحقوقه ليست محل مساومة.. 10 رسائل من رئيس الوزراء أمام مجلس النواب
اكتشاف أثري جديد في قلب معابد الكرنك يكشف لوحة فرعونية يونانية رومانية نادرة بالأقصر
فن وثقافة

وائل الفشنى على المكشوف بالأوبرا .. تفاصيل

أحمد إبراهيم

تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلاً للفنان وائل الفشنى فى الثامنة مساء الجمعة 3 اكتوبر على المسرح المكشوف وذلك استمرارا لأنشطة وزارة الثقافة الرامية إلى تطوير الذىق الفنى للمجتمع . 

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من الإبتهالات والمؤلفات الروحانية والصوفية إلى جانب عدد من أعماله الخاصة ومختارات من التراث الغنائى منها أكاد من فرط الجمال، أدعوك فى وحدتى، صلوا على حضرته،  صلينا على مين، سافر حبيبى، وكنت فين يا وعد، بيت الرفاعى، مالى سواك ، حلم يوم بالنبى، أشتاق يا الله، وعينى لغير جمالكم وغيرها.

يذكر  أن وائل الفشنى بدأ مشواره الفنى متأثراً بأحد أعظم المنشدين القارئ الشيخ طه الفشنى، درس فى الأزهر الشريف ثم ألتحق بمعهد الموسيقى العربية شارك فى بداياته بالعزف والغناء مع كبار النجوم منهم على الحجار، فتحى سلامة، رؤوف الجناينى، أشتهر بعد أدائه لتترات مجموعة من المسلسلات الدرامية الجماهيرية .

هشام خرما 

من ناحية أخرى تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام حفلاً للموسيقار هشام خرما بمصاحبة الأوركسترا فى الثامنة مساء الجمعة 3 أكتوبر على المسرح الكبير بالأوبرا.

ياتى الحفل ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة إلى إعادة صياغة الوجدان الجمعى ويضم مجموعة من مؤلفات هشام خرما الخاصة التى تحمل مذاق العصر وتدمج الآلات الشرقية والغربية منها  أندلس، فيرست فوياج، أفق، أمل، خلخال، وادى الملوك، الحكاية، البداية، إيمان، مراكش، مدار، تحرك، الغروب، النهاية إلى جانب عدد من ألحانه الغنائية منها مسافر إنت لـ لينا شاماميان، أيها الحب - ياغالى لـ نوران أبو طالب، حلم لـ ميريل مختار وغيرها من معزوفات الموسيقى العربية الشهيرة منها حلوة بلادى السمرا  ،شمس الزناتى .

يذكر أن هشام خرما عازف بيانو ومؤلف وموزع موسيقى، قدم العديد من الحفلات الناجحة في مختلف الأماكن الثقافية، وضع العديد من الألحان الدعائية وشارك في أعمال فنية مع شعراء ومطربين مصريين، أطلق ألبومين تضمنا توجهاته الموسيقية الإبداعية هما اليقين وكن وسبقهما بألبوم أرابيسك الذي تعاون خلاله مع الموسيقار اليونانى يانى .

فتح باب التقديم على الشقق البديلة للإيجار القديم.. لينك التسجيل والخطوات

مدير مشروع الدعم الفني يتفقد قرية البعيرات للوقوف على مقوماتها السياحية بالأقصر

محافظ أسوان يلتقى رحيم أغاخان.. مشروعات مشتركة وضخ استثمارات خلال اللقاء

إطلالة كاجوال .. ملك أحمد زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر

تجربة ميدانية لقياس زمن استجابة حالات الطوارئ بمطار القاهرة
تجربة ميدانية لقياس زمن استجابة حالات الطوارئ بمطار القاهرة

لكزس
لكزس

هيونداي كونا
هيونداي كونا

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

