من أجل روكي.. مادونا : فكرت فى الانتحار بسبب صراعات مع زوجي السابق

فجرت الفنانة العالمية مادونا لويز مفاجأة بتصريحها عن تفكيرها فى الانتحار بسبب مرورها بمرحلة نفسيةصعبة، مؤكدة انها كانت من أصعب فترات حياتها بسبب صراعها مع زوجها السابق على حضانة ابنتهما روكي .

مادونا : فكرت فى الانتحار

وأوضحت مادونا في تصريحات صحفية، أنها فكرت في الأنتحار بسبب دخولها فى صراعات شرسة مع زوجها السابق على حضانة انتهما.

آخر أعمال مادونا

يذكر ان آخر أعمال مادونا بطولتها لفيلم قصة بيستي بويز والذي دارت أحداثه في إطار استعراضي حول فرقة Beastie Boys الغنائية، والتي تأسست في ولاية نيويورك الأمريكية، في سبعينيات القرن الماضي، وصداقة أعضاء الفريق التي استمرت لأربعين عامًا.

وشارك فى الفيلم مجموعة من أبرزهم الفنان بيستي بويز، مايك دي، آدم هوروفيتز، آدم ياش، بين ستيلر، ستيف بوسيمي، ديفيد كروس، مايكل كينيث ويليامز، الدالاي لاما، وغيرهم، والعمل من إخراج سبايك جونز وتأليف آدم هوروفيتز.