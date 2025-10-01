قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام
الرئيس السيسي يتابع تطورات التوسع الزراعي في “الدلتا الجديدة” ومشروعات جنوب مصر
معارك أدت إلى نصر أكتوبر .. تعرف على ملاحم الجيش من 67 لحرب الاستنزاف
تشييع جثمان المخرج الراحل عبد العليم زكي بمسجد السيدة نفيسة.. صور
كانوا نايمين.. ننشر أسماء 11 ضحية بين متوفين ومصابين بحريق عقار فيصل
استمرار أزمة تأخر تسليم الكتب ببعض المدارس ومطالب بتدخل التعليم
الرئيس السيسي: الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية هدف وطني لحماية المواطن
أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن مصير عماد النحاس مع الأهلي
بدء اجتماع اللجنة العامة للنواب لدراسة الاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أول تعليق من تعليم بني سويف على واقعة توزيع شنط على الطلاب داخل المدرسة
إنشاء 50 فندقا جديدا.. خبير: مصر تضع أقدامها بين الكبار في السياحة
كرامة المواطن وحقوقه ليست محل مساومة.. 10 رسائل من رئيس الوزراء أمام مجلس النواب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بالصور.. بسمة بوسيل تتألق فى أسبوع الموضة بباريس

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
منار نور

تألقت النجمة المغربية بسمة بوسيل خلال مشاركتها فى فعاليات أسبوع الموضة بباريس، حيث ظهرت بإطلالة مميزة خطفت بها الأنظار، وجمعت بين الأناقة والغموض، مرتدية بدلة سوداء أنيقة مع قبعة مزينة بالريش ونظارة شمسية داكنة أضفت لمسة جريئة وعصرية على مظهرها.

وخطفت حسناء الغناء بسة بوسيل الأنظار بإطلالتها الأنيقة حيث ارتدت بدلة سوداء كلاسيكية عكست حضورا قويا ولمسة من الفخامة، ونسقتها مع نظارة شمسية سوداء كبيرة منحتها مظهرا غامضا وجريئا، وزادت الإطلالة تميزا بإكسسوار رأس فاخر يزينه الريش الأسود، في لمسة درامية توحي بأجواء عروض الأزياء الراقية، أما القلادة البسيطة فكانت كافية لتضيف لمسة أنثوية رقيقة، في حين جاء المكياج البرونزي البراق وتسريحة الشعر المنسدلة ليكملا المظهر بكامل الأناقة والثقة.

وحرصت بسمة على مشاركة متابعيها هذه اللحظات عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث نشرت مجموعة صور لها من الحدث، وظهرت فى إحداها وهى تمسك بجريدة «The Stella Times» ما يعكس حضورها الراقى وسط أجواء الموضة العالمية.

وحصدت الصور تفاعلا واسعا من جمهورها ومتابعيها، الذين أشادوا بجمالها وأناقتها وقدرتها على لفت الأنظار بأسلوب راق وخاص، حيث تأتى هذه الإطلالة ضمن سلسلة مشاركات ناجحة لبسمة بوسيل فى المناسبات العالمية، التى أثبتت من خلالها أنها ليست فقط فنانة متميزة، بل أيضا أيقونة موضة تمتلك ذوقا فريدا وجاذبية خاصة على السجادة الحمراء.

وتعد حسناء الغناء بسمة بوسيل من أبرز الأصوات النسائية على الساحة الفنية العربية، حيث استطاعت أن تفرض حضورها بخامة صوتها المميزة وأدائها العاطفي الراقي، وقد حقق ألبومها الأخير "حلم" نسب استماع ومشاهدات قياسية عبر مختلف المنصات الرقمية، ما يؤكد نجاحها الجماهيري المتصاعد وثقة جمهورها في اختياراتها الفنية.

بسمة بوسيل أسبوع الموضةً إطلالة بسمة بوسيل

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

مجلس الشيوخ الأمريكي

قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي

دولار

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 1-10-2025

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

جبالي يستقبل رئيس الوزراء قبل انعقاد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس للنواب بحضور المستشار محمود فوزي

في إطار التنسيق الدائم مع الحكومة.. جبالي يستقبل رئيس الوزراء بمجلس النواب

النائب عادل ناصر

برلماني: جهد دبلوماسي كبير للرئيس السيسي لمواجهة مخطط تصفية القضية الفلسطينية

رئيس الوزراء يشارك في جلسة النواب لإلقاء بيان بشأن قانون الإجراءات الجنائية

رئيس الوزراء يشارك في جلسة النواب لإلقاء بيان بشأن قانون الإجراءات الجنائية

بالصور

إطلالة كاجوال .. ملك أحمد زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

تجربة ميدانية لقياس زمن الاستجابة لحالات الطوارئ بمطار القاهرة

تجربة ميدانية لقياس زمن استجابة حالات الطوارئ بمطار القاهرة
تجربة ميدانية لقياس زمن استجابة حالات الطوارئ بمطار القاهرة
تجربة ميدانية لقياس زمن استجابة حالات الطوارئ بمطار القاهرة

سيارة شهيرة يحبها الجميع تختفي بعد 2026

لكزس
لكزس
لكزس

محبوبة الملايين.. هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد وتوقف إنتاجها

هيونداي كونا
هيونداي كونا
هيونداي كونا

فيديو

كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

