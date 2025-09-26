بسمة بوسيل: رضوي الشربيني طلعت عيني وقت طلاقي

تحدثت الفنانة بسمة بوسيل عن علاقة الصداقة التي تجمعها بالإعلامية رضوي الشربيني، موضحة أن شخصية رضوي ليست كما يعتقد البعض بسبب مناصرتها للمرأة، مؤكدة أن رضوى الشربيني حاولت بكل الطرق منع طلاق بسمة بوسيل مع النجم تامر حسني.

وقالت بسمة بوسيل في تصريحات تلفزيونية “رضوي الشربيني جميلة ودمها خفيف مع أصحابها، الناس واخدة فكرة إنها قادرة وبتقول للست ماتبصيش للراجل، ولكن هي مش كده خالص، وممكن تموِّت نفسها عشان صحابها، لما كنت بتطلق، قولتلها هعمل لك بلوك لغاية ما أخلص”.

يذكر أن الفنانة بسمة بوسيل، طرحت ميني ألبوم جديد يحمل اسم «حلم»، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.