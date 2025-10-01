إطلالة كاجوال.. بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها الأخير

شاركت المطربة بسمة بوسيل، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال لافتة.

وظهرت بسمة بوسيل، مرتدية شورت باللون الاسود، ونسقت معه توب ذا تصميم مختلف ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت بسمة بوسيل ، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة مع وضع قبعة باللون الاسود لإكمال اللوك.

ومن الناحية الجمالية تعتمد بسمة بوسيل ، في المكياج على اللون البني ليبرز جمال عيونها ، كما اختارت أحمر الشفاه باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور المطربة بسمة بوسيل