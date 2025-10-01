وتريات الأسكندرية وسوليستات النور والأمل فى سيد درويش

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلاً لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو تامر فهمى بالتعاون مع سوليستات من أوركسترا الحجرة التابع لجمعية النور والأمل هم روميساء أحمد ( تشيللو )، بسمة أحمد ( فلوت )، ماريز مكرم ( باسون ) وذلك فى الثامنة مساء الجمعة 3 اكتوبر على مسرح سيد درويش " أوبرا الاسكندرية " .

يأتى الحفل تواصلاً لأنشطة وزارة الثقافة الهادفة الى نشر الفنون الجادة فى مختلف أنحاء مصر ويتضمن مجموعة من الأعمال الكلاسيكية العالمية منها موسيقى ليلية صغيرة لـ فولفجانج أماديوس موتسارت، كونشيرتو للتشيللو والوتريات لـ يوهان سباستيان باخ، كانون لـ يوهان باخلبيل، أداجيو للوتريات لـ تومازو البينونى وجازوتو، سيمفونية كونسيرتات للفلوت والباسون والوتريات لـ جان بابتيست بريفال.

الجدير بالذكر ان اوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس على يد الدكتور جهاد داوود وقدم العديد من الحفلات الناجحة وشارك فى مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية فى إطار التعاون الثقافي بين مصر ومختلف دول العالم.