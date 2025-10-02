قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطقس اليوم .. أمطار خفيفة على السواحل ومناطق بالوجه البحري
خالد الغندور يكشف فرصة فيريرا الأخيرة قبل الرحيل عن الزمالك
لبنان .. عدوان الإسرائيلي جديد على طريق الجرمق - الخردلي
عبد العاطي يؤكد تضامن مصر الكامل مع السودان ودعم سيادته ووحدة وسلامة أراضيه
رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم
ماكرون يهدد بإسقاط الطائرات الروسية المنتهكة لأجواء الاتحاد الأوروبي
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 أكتوبر حسب موقعك
12معلومة عن مادة البرمجة المقررة على طلاب سنة أولى "ثانوية عامة وبكالوريا"
نسور مصر في حرب النصر.. 200 طائرة مصرية حققت المفاجأة الكبرى في أكتوبر 73
مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار في حمص.. والسلطات السورية تتعهد بملاحقة الجناة
روسيا تعلن رفض قرار إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران
بالصور

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم
طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم
رنا عصمت

قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية.

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية..

المقادير

للعجينة

2 كوب دقيق أبيض.

نصف كوب من الزبدة الطرية.

نصف كوب من الماء الدافيء.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

طريقة عمل حشو فطيرة التفاح

2 ملعقة كبيرة زبدة طرية ذائبة.

2 حبة من التفاح المقشر والمقطع إلى شرائح ناعمة.

2 ملعقة كبيرة من السكر الابيض الناعم. مع نصف كوب سكر ناعم للتزيين "وليس سكر بودرة" أو المتاح لديكِ.

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

ملعقة كبيرة نشا.

زيت للقي.

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

الخطوات:

جهزي الخلاط الكهربائي، وضعي به الدقيق والزبدة والماء والبيكينج باودر والملح في الخلاط، واخلطي المكونات جيدًا حتى تصبح عجينة.

ضعي رشة دقيق خفيفة على سطح مستوي، وظعي نصف العجين وقومي بفردها حتى تحصلين على طبقة رقيقة.

قطعي العجينة إلى مستطيلات متوسطة السُمك.

تحضير الحشو:

قومي بوضع الزبدة والسُكر والتفاح، مع وضع النشا والقرفة في وعاء على النار متوسطة وترك التفاح ينضج على النار، لمدة 12 عشر دقيقة، ثم اتركيه يبرد قبل الاستعمال، مع وضع ملعقة كبيرة من التفاح على العجينة الأكثر طولا، ثم ثني أطراف العجين على الحشو، مع الضغط على أطراف العجينة بطريقة خفيفة حتى لا تلتصق.

نضع في مقلاه الزيت على نار متوسطة حتى يسخن، ثم وضع السكر والقرفة ونقلبهم في طبق.

نضع الفطيرة في الزيت الساخن ثم نقوم بقليها حتى تطفو على السطح، حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبي، ثم نخرجها ونضعها مباشرة فوق خليط السكر والقرفة ونقلبها عدة مرات. ثم نقدمها في طبق.


 

