قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية.

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية..

المقادير

للعجينة

2 كوب دقيق أبيض.

نصف كوب من الزبدة الطرية.

نصف كوب من الماء الدافيء.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

طريقة عمل حشو فطيرة التفاح

2 ملعقة كبيرة زبدة طرية ذائبة.

2 حبة من التفاح المقشر والمقطع إلى شرائح ناعمة.

2 ملعقة كبيرة من السكر الابيض الناعم. مع نصف كوب سكر ناعم للتزيين "وليس سكر بودرة" أو المتاح لديكِ.

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

ملعقة كبيرة نشا.

زيت للقي.

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

الخطوات:

جهزي الخلاط الكهربائي، وضعي به الدقيق والزبدة والماء والبيكينج باودر والملح في الخلاط، واخلطي المكونات جيدًا حتى تصبح عجينة.

ضعي رشة دقيق خفيفة على سطح مستوي، وظعي نصف العجين وقومي بفردها حتى تحصلين على طبقة رقيقة.

قطعي العجينة إلى مستطيلات متوسطة السُمك.

تحضير الحشو:

قومي بوضع الزبدة والسُكر والتفاح، مع وضع النشا والقرفة في وعاء على النار متوسطة وترك التفاح ينضج على النار، لمدة 12 عشر دقيقة، ثم اتركيه يبرد قبل الاستعمال، مع وضع ملعقة كبيرة من التفاح على العجينة الأكثر طولا، ثم ثني أطراف العجين على الحشو، مع الضغط على أطراف العجينة بطريقة خفيفة حتى لا تلتصق.

نضع في مقلاه الزيت على نار متوسطة حتى يسخن، ثم وضع السكر والقرفة ونقلبهم في طبق.

نضع الفطيرة في الزيت الساخن ثم نقوم بقليها حتى تطفو على السطح، حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبي، ثم نخرجها ونضعها مباشرة فوق خليط السكر والقرفة ونقلبها عدة مرات. ثم نقدمها في طبق.



