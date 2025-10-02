ضوابط منح نسبة خصم من المصروفات الدراسية بالمدراس الفنية للتمريض

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، على إنشاء وحدتين لزراعة النخاع بمجمع الأقصر الطبي الدولي ومجمع السويس الطبي كخدمة جديدة بإقليمي الصعيد والقناة، واعتمد لائحة التعاقدات الخاصة بها لاستقطاب أفضل الكوادر والخبراء للعمل بالوحدتين، وأكد على بدء تشغيلها خلال شهر نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الهيئة رقم (90)، الذي عُقد برئاسة الدكتور أحمد السبكي، حيث ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الهامة، واستعرض تقارير الأداء، وأصدر عدة قرارات مهمة تدعم مسيرة التطوير والاستدامة في تقديم خدمات صحية عالية الجودة.

وفي إطار تعزيز التعاون الدولي، وافق مجلس إدارة الهيئة من حيث المبدأ على بروتوكول تعاون مع الجانب السيراليوني لعلاج الوافدين ضمن برنامج السياحة العلاجية (نرعاك في مصر).

وأعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة، عن إطلاق "جائزة الابتكار في المجال الطبي"، على أن يبدأ التقدم لها والإعلان عن نتائجها خلال الملتقى السنوي السادس للهيئة في نوفمبر المقبل، مؤكدًا أهمية مشاركة القطاعين الخاص والأهلي للتنافس على الجائزة وتعزيز الابتكار في الرعاية الصحية.

كما وافق المجلس على تحديد ضوابط منح نسبة خصم من المصروفات الدراسية لبعض الفئات من طلاب مدارس رعاية الفنية للتمريض من أبناء العاملين والمستحقين للمزايا الاجتماعية من وزارة التضامن الاجتماعي، كما كلف الإدارة التنفيذية بإعداد هيكل تنظيمي مُحدث لمنظومة التمريض بالهيئة.

وفي مجال التدريب وبناء القدرات، وافق مجلس إدارة الهيئة على تدريب طلاب الامتياز بكلية الطب البشري جامعة بدر في منشآت الهيئة طبقًا للضوابط المحددة، إلى جانب توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للجامعات لتدريب طلاب الكليات الطبية الحكومية.

كما اعتمد المجلس تقرير لجنة استكمال استلام أصول المرحلة الأولى للمنشآت الصحية بمحافظة أسوان، وكلف الإدارة التنفيذية بمخاطبة الجهات المعنية لإضافة مستفيدين جُدد من خدمات المنظومة.

استمرار تحسن معدلات الإيرادات والنقد الأجنبي.

واطلع المجلس على التقرير الشهري للمؤشرات المالية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وأكد استمرار تحسن معدلات الإيرادات والنقد الأجنبي.

وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع مجلس إدارة الهيئة يُعقد بشكل دوري شهريًا، لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات، بالإضافة إلى وضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي نظام التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين، باحترافية وجودة عالمية.

وحضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (90) الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس الإدارة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة: الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان، الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض والمشرف العام على منظومة التمريض بالهيئة، الدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، الدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية وعميد كلية التجارة عين شمس، الدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، والدكتور وائل عبدالعال، عضو المجتمع المدني من خبراء إدارة الرعاية الصحية، وعبر تقنية الزووم، المستشار فاروق محمد موسى، نائب رئيس مجلس الدولة.

كما حضر الاجتماع من جانب هيئة الرعاية الصحية: الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات المالية والاكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، الدكتور محمود الشحات، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، الدكتور محمود الديب، مساعد المدير التنفيذي لشئون التخطيط والخرائط الصحية ومدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور محمد السنافيري، مساعد المدير التنفيذي لشئون تطوير وتقييم الخدمات الإكلينيكية ومدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات، والأستاذ محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية، بالإضافة إلى عدد من المشرفين بالمكاتب الفنية لرئيس الهيئة، ونائب رئيس الهيئة، والمدير التنفيذي للهيئة.