الرعاية الصحية: مؤتمر التميز في أمراض القلب منصة رائدة لنقل المعرفة

قال رئيس هيئة الرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي إن انعقاد المؤتمر السنوي الثاني للتميز في أمراض القلب بالتزامن مع اليوم العالمي للقلب يعكس التزام الدولة بتبني سياسات صحية وقائية وعلاجية متكاملة تضع صحة المواطن في صدارة الأولويات ، وتعمل على مواجهة أحد أكبر تحديات الصحة العامة عالميًا.



وأضاف رئيس الهيئة المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل -في بيان اليوم الثلاثاء- أن المؤتمر يمثل منصة رائدة لنقل المعرفة ومواكبة التطورات العالمية، ويؤكد مكانة مصر كدولة سباقة في تبني أحدث الممارسات الطبية؛ بما يعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.



وأوضح أن استضافة وتنظيم مثل هذه المؤتمرات العلمية الكبرى التي تجمع نخبة من الخبراء الدوليين وتواكب أحدث المستجدات الطبية، يأتي انطلاقًا من إيمان الهيئة بأهمية التعليم الطبي المستمر في تطوير قدرات الكوادر الوطنية ودعم جهود الدولة في بناء نظام صحي شامل ومرن يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



وتابع أن نجاح المؤتمر يعود إلى تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص والهيئات الدولية، موجهًا الشكر إلى شركاء النجاح من الشركات والمؤسسات العالمية على دعمهم الفاعل لأجندة المؤتمر، مؤكدًا أن هذا التعاون يعزز من قوة التجربة المصرية الرائدة في التغطية الصحية الشاملة.



وشهد المؤتمر انعقاد 6 جلسات علمية تفاعلية تناولت أحدث التدخلات القلبية الدقيقة وأحدث بروتوكولات علاج قصور القلب، كما تضمنت عرضًا تفاعلية ومناقشة للحالات الإكلينيكية بما عزز من تبادل الخبرات العملية بين الأطباء بمشاركة خبراء مرموقين من مختلف الدول.



وركزت الجلسات أيضًا على أهمية الرعاية الصحية المتكاملة ودور مختلف عناصر الفريق الطبي من الأطباء والتمريض والصيدلة الإكلينيكية في تحسين النتائج العلاجية، بجانب استشراف مستقبل أمراض القلب في ظل التحول الرقمي والطب عن بُعد وتوظيف التكنولوجيا الذكية في متابعة المرضى.



كما شمل المؤتمر تنظيم عدد من ورش العمل المتخصصة أبرزها التدريب العملي على القسطرة المعقدة وعلاج انسداد الشرايين المزمنة، وزراعة الصمامات بدون جراحة، بجانب ورش في طب القلب التداخلي للأطفال، وتمريض القلب، والصيدلة الإكلينيكية؛ بما يعكس حرص الهيئة على رفع كفاءة كافة عناصر الفريق الطبي وتكامل أدوارهم لخدمة المريض.



كما تضمن حلقات نقاشية ثرية استعرضت أحدث الأبحاث والابتكارات الطبية، وطرحت رؤى مستقبلية لتعزيز جودة الرعاية الصحية ومواجهة التحديات العالمية المرتبطة بأمراض القلب.



وانطلقت أعمال المؤتمر هذا العام تحت عنوان "التميز في أمراض القلب" ليمثل منصة علمية متخصصة تستعرض أحدث التطورات العالمية والإقليمية في تشخيص وعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، فضلًا عن إبراز نجاحات الهيئة العامة للرعاية الصحية في هذا التخصص الطبي الدقيق.