فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان يطلق مبادرة "رعاية صحتكم مسؤوليتنا"

ترأس الدكتور محمد عبد الهادى، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان اجتماع غرفة الطوارئ، وذلك تزامنا مع إطلاق مبادرة "رعاية صحتكم مسؤوليتنا"، والتى أطلقها فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين بكفاءة وجودة عالية.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، وتحت إشراف الدكتور محمد نشأت، رئيس إقليم الصعيد.

مبادرة

وأوضح مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، فى بيان صحفى، أن المبادرة تستهدف تيسير إجراءات تواصل المنتفعين مع المنظومة الصحية، بما يتيح لهم سرعة الحصول على الخدمة دون أى تعقيدات.

وأكد بأن التواصل سيكون فعالًا ولحظيًا للرد على الاستفسارات والشكاوى، إلى جانب العمل على تعزيز تجربة المنتفع داخل المنظومة وتحقيق أعلى درجات الرضا عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

وأضاف بأنه تم تخصيص أرقام تليفونية للتواصل مع المنتفعين من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 11 مساء يوميا، من أجل العمل على الرد على جميع استفساراتهم والتيسير عليهم فى الحصول على الخدمات الطبية والحجز على عيادات طب الأسرة بالوحدات ومراكز طب الأسرة والعيادات الخارجية بالمستشفيات والرعايات.