زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سعر أرخص سيارة تقدمها إم جي في السعودية.. موديلات 2026

إم جي 5 2026
إم جي 5 2026
صبري طلبه

تقدم إم جي واحدة من أكثر سياراتها اقتصادية في السوق السعودي من خلال طراز إم جي 5، الذي يأتي بتصميم السيدان وباقة من التجهيزات، تشمل وسائل الرفاهية والتحكم، إلى جانب أدوات الحماية.

منظومة الأداء لسيارة إم جي 5

يعتمد هذا الطراز على محرك رباعي الأسطوانات بقوة 110 أحصنة وعزم يبلغ 140 نيوتن متر، مع نظام دفع أمامي، وتحقق السيارة معدل استهلاك للوقود يبلغ 16.8 كيلومتر لكل لتر، بينما تأتي بسعة خزان تبلغ 45 لتراً، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 184 كيلومتراً في الساعة.

 إم جي 5 2026

الشكل الخارجي والأبعاد 

تقدم إم جي 5 إضاءة بتقنية LED في الأمام والخلف، إضافة إلى إضاءة نهارية، ويأتي الموديل بجنوط ألمنيوم بمقاس 16 بوصة، مع مرايا جانبية تتضمن إشارات انعطاف، بينما يحصل المستخدم في الفئة الأعلى على فتحة سقف كهربائية، وتستند السيارة على أبعاد تشمل طولاً يبلغ 4607 مليمترات، وعرضاً يصل إلى 1818 مليمترات، وارتفاعاً يبلغ 1489 مليمترات، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2680 مليمترات، فيما توفر مساحة صندوق خلفي بسعة 406 لترات.

أنظمة السلامة وتجهيزات إم جي 5

تضم السيارة وسائد هوائية بعدد يتراوح بين اثنتين وست وسائد، كما تزود بأنظمة المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، إضافة إلى التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، وتشمل التجهيزات أيضاً حساسات خلفية وكاميرا للرؤية الخلفية، بينما تأتي الرؤية المحيطية بالكامل بزاوية 360 درجة للفئة الأعلى، إلى جانب نظام تثبيت السرعة.

 إم جي 5 2026

تختلف شاشة العدادات بين مقاس 3.5 بوصة و12.3 بوصة، في حين يعتمد نظام التكييف على تحكم إلكتروني مع فتحة خلفية لتحسين توزيع الهواء، إضافة إلى فلتر لتنقية الهواء، وتضم السيارة شاشة ترفيه بقياس 10.25 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وعدداً من السماعات يتراوح بين أربع وست سماعات، مع توفر الشحن اللاسلكي في الفئة الأعلى.

سعر إم جي 5 2026 في السعودية

يبدأ سعر إم جي 5 موديل 2026 في السوق السعودي من 55 ألفاً و200 ريال.

وزير التعليم

بعد قليل.. قرارات عاجلة من التعليم للحفاظ على أمن وسلامة طلاب المدارس

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

وزير التعليم

التعليم: مهلة اسبوعين لاعتماد صحيفة الاحوال الجنائية لجميع العاملين بالمدارس

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الزمالك

تامر عبد الحميد يهاجم لاعب الزمالك خلال مواجهة زيسكو

الزمالك

يحتاج خبرات أكثر.. رضا عبد العال يطالب برحيل عبد الرؤوف

الزمالك

الزمالك يعلن عن تفاصيل إصابة عبدالله السعيد

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

