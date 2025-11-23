سعر أرخص سيارة تقدمها إم جي في السعودية.. موديلات 2026

تقدم إم جي واحدة من أكثر سياراتها اقتصادية في السوق السعودي من خلال طراز إم جي 5، الذي يأتي بتصميم السيدان وباقة من التجهيزات، تشمل وسائل الرفاهية والتحكم، إلى جانب أدوات الحماية.

منظومة الأداء لسيارة إم جي 5

يعتمد هذا الطراز على محرك رباعي الأسطوانات بقوة 110 أحصنة وعزم يبلغ 140 نيوتن متر، مع نظام دفع أمامي، وتحقق السيارة معدل استهلاك للوقود يبلغ 16.8 كيلومتر لكل لتر، بينما تأتي بسعة خزان تبلغ 45 لتراً، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 184 كيلومتراً في الساعة.

إم جي 5 2026

الشكل الخارجي والأبعاد

تقدم إم جي 5 إضاءة بتقنية LED في الأمام والخلف، إضافة إلى إضاءة نهارية، ويأتي الموديل بجنوط ألمنيوم بمقاس 16 بوصة، مع مرايا جانبية تتضمن إشارات انعطاف، بينما يحصل المستخدم في الفئة الأعلى على فتحة سقف كهربائية، وتستند السيارة على أبعاد تشمل طولاً يبلغ 4607 مليمترات، وعرضاً يصل إلى 1818 مليمترات، وارتفاعاً يبلغ 1489 مليمترات، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2680 مليمترات، فيما توفر مساحة صندوق خلفي بسعة 406 لترات.

أنظمة السلامة وتجهيزات إم جي 5

تضم السيارة وسائد هوائية بعدد يتراوح بين اثنتين وست وسائد، كما تزود بأنظمة المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، إضافة إلى التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، وتشمل التجهيزات أيضاً حساسات خلفية وكاميرا للرؤية الخلفية، بينما تأتي الرؤية المحيطية بالكامل بزاوية 360 درجة للفئة الأعلى، إلى جانب نظام تثبيت السرعة.

إم جي 5 2026

تختلف شاشة العدادات بين مقاس 3.5 بوصة و12.3 بوصة، في حين يعتمد نظام التكييف على تحكم إلكتروني مع فتحة خلفية لتحسين توزيع الهواء، إضافة إلى فلتر لتنقية الهواء، وتضم السيارة شاشة ترفيه بقياس 10.25 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وعدداً من السماعات يتراوح بين أربع وست سماعات، مع توفر الشحن اللاسلكي في الفئة الأعلى.

سعر إم جي 5 2026 في السعودية

يبدأ سعر إم جي 5 موديل 2026 في السوق السعودي من 55 ألفاً و200 ريال.