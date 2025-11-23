بعد ظهورها رسميًا.. مواصفات كيا تيليورايد 2027 الجديدة| صور

أعادت كيا تقديم تيليورايد بجيلها الثاني لعام 2027 بطابع مختلف كلياً، لتعود الـSUV صاحبة الحجم الكبير إلى الأنظار مرة اخرى بعد أن خفت حضورها عقب إطلاق EV9.

يأتي الطراز الجديد بخطوط هندسية أكثر بروزاً، مع واجهة أمامية مرتفعة تمنح السيارة حضوراً أقوى على الطريق، واعتمدت كيا تقدم نسختها عبر شبكة أمامية يعاد تشكيلها حسب الفئات، حيث تظهر النسخ الأساسية بتصميم أكثر هدوءاً، فيما تنال فئة X-Pro شبكة أكبر وأوضح في تفاصيلها، موجهة نحو الاستخدامات للطرق الوعرة.

كيا تيليورايد 2027

أداء كيا تيليورايد 2027

اتجهت كيا في هذا الجيل إلى التخلي عن محرك V6 السابق، واستبدلته بخيارين من المحركات رباعية الأسطوانات، وتأتي النسخة المزودة بشاحن توربيني بمحرك سعة 2.5 لتر، ينتج 274 حصاناً مع عزم أعلى مما كان يقدمه الجيل الماضي.

ويرتبط المحرك بناقل حركة من 8 سرعات، مع خيارات للدفع الأمامي أو الدفع الرباعي، أما النسخة الهجينة، فتعتمد على دمج المحرك التوربيني بمحرك كهربائي، ليصل الإجمالي إلى 329 حصان، مع معدل استهلاك يبلغ نحو 6.7 لتر لكل مئة كيلومتر.

كيا تيليورايد 2027

تجهيزات ومواصفات كيا تيليورايد 2027

تحصل فئة X-Pro على مجموعة من المزايا المخصصة للقيادة في البيئات الصعبة، حيث تظهر بواجهة أمامية ذات تصميم ضخم، وارتفاع أكبر عن الأرض يصل إلى 231 مليمتر، وهو ما يمنح السيارة قدرة أفضل على تخطي التضاريس المختلفة، مع فتحة سقف بانوراما، وجنوط رياضية تعزز من الطابع الخاص بهذه النسخة.

كيا تيليورايد 2027

وانتقلت تيليورايد الجديدة من الداخل إلى مستوى عصري أكثر سلاسة، إذ اعتمدت كيا تصميماً مستوحى من EV9، مع لوحة عدادات تمتد بشكل أكثر انسيابية، وتضم الواجهة الداخلية شاشتين كبيرتين بقياس 12.3 بوصة لكل منهما، إضافة إلى مقود جديد، واستفادت السيارة من زيادة طول قاعدة العجلات بمقدار 75 مليمتر، ما انعكس على مساحة جلوس أفضل لجميع الصفوف الثلاثة، بالإضافة إلى خاصية التحكم في المناخ، والنظام الصوتي، ووسائل الأمان.