قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفكر سياسي: نتنياهو وسموتريتش لا يريدان وقف إطلاق النار بغزة | فيديو
احتفالاً باليوم العالمي لمرض السكري.. متحف شرم الشيخ ينظم ركنًا للتوعية الصحية
أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب
تعرّف على اختصاصات «النقض».. قانون انتخابات النواب: كيف تُحسم الطعون وتُحفظ العضوية؟
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر
تنتهك القانون .. محكمة أمريكية توقف خطة ترامب لتوسيع الترحيل السريع للمهاجرين
تامر فرج يكشف أسرار وكواليس «البخت»: عصابات وصراعات نفسية تشعل رمضان 2025| فيديو
بعد تحذيرات أمريكية من النشاط العسكري .. توقف الرحلات إلى فنزويلا
تخطط لدور تاريخي.. رانيا يوسف: أتمني تجسيد شخصية ملكة فرعونية في عمل فني جديد|فيديو
موضحًا حقيقة أزمة أرض أكتوبر.. هشام نصر: في زملكاوية عايزين يثبتوا إن إحنا وحشين
إشادات برلمانية باستضافة مصر «COP24»: تأكيد لريادتها البيئية وتعزيز للاقتصاد الأزرق المتوسطي
كيف تجعل طفلك واثقًا؟.. خبير نفسي: الحوار مع الطفل أهم من الأوامر المباشرة لبناء شخصيته|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد ظهورها رسميًا.. مواصفات كيا تيليورايد 2027 الجديدة| صور

كيا تيليورايد 2027
كيا تيليورايد 2027
صبري طلبه

أعادت كيا تقديم تيليورايد بجيلها الثاني لعام 2027 بطابع مختلف كلياً، لتعود الـSUV  صاحبة الحجم الكبير إلى الأنظار مرة اخرى بعد أن خفت حضورها عقب إطلاق EV9.

يأتي الطراز الجديد بخطوط هندسية أكثر بروزاً، مع واجهة أمامية مرتفعة تمنح السيارة حضوراً أقوى على الطريق، واعتمدت كيا تقدم نسختها عبر شبكة أمامية يعاد تشكيلها حسب الفئات، حيث تظهر النسخ الأساسية بتصميم أكثر هدوءاً، فيما تنال فئة X-Pro شبكة أكبر وأوضح في تفاصيلها، موجهة نحو الاستخدامات للطرق الوعرة.

كيا تيليورايد 2027

أداء كيا تيليورايد 2027

اتجهت كيا في هذا الجيل إلى التخلي عن محرك V6 السابق، واستبدلته بخيارين من المحركات رباعية الأسطوانات، وتأتي النسخة المزودة بشاحن توربيني بمحرك سعة 2.5 لتر، ينتج 274 حصاناً مع عزم أعلى مما كان يقدمه الجيل الماضي.

ويرتبط المحرك بناقل حركة من 8 سرعات، مع خيارات للدفع الأمامي أو الدفع الرباعي، أما النسخة الهجينة، فتعتمد على دمج المحرك التوربيني بمحرك كهربائي، ليصل الإجمالي إلى 329 حصان، مع معدل استهلاك يبلغ نحو 6.7 لتر لكل مئة كيلومتر.

كيا تيليورايد 2027

تجهيزات ومواصفات كيا تيليورايد 2027

تحصل فئة X-Pro على مجموعة من المزايا المخصصة للقيادة في البيئات الصعبة، حيث تظهر بواجهة أمامية ذات تصميم ضخم، وارتفاع أكبر عن الأرض يصل إلى 231 مليمتر، وهو ما يمنح السيارة قدرة أفضل على تخطي التضاريس المختلفة، مع فتحة سقف بانوراما، وجنوط رياضية تعزز من الطابع الخاص بهذه النسخة.

كيا تيليورايد 2027

وانتقلت تيليورايد الجديدة من الداخل إلى مستوى عصري أكثر سلاسة، إذ اعتمدت كيا تصميماً مستوحى من EV9، مع لوحة عدادات تمتد بشكل أكثر انسيابية، وتضم الواجهة الداخلية شاشتين كبيرتين بقياس 12.3 بوصة لكل منهما، إضافة إلى مقود جديد، واستفادت السيارة من زيادة طول قاعدة العجلات بمقدار 75 مليمتر، ما انعكس على مساحة جلوس أفضل لجميع الصفوف الثلاثة، بالإضافة إلى خاصية التحكم في المناخ، والنظام الصوتي، ووسائل الأمان.

كيا تيليورايد كيا تيليورايد كيا تيليورايد 2027 سيارة كيا تيليورايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. تقلبات سريعة ومفاجئة في حالة الطقس

حالة الطقس

الأرصاد تصدر بيانا لتحذّر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة من ظاهرة جوية

المتهمين

من الماسك الأسود إلى الطب الشرعي| مفاجآت بالجملة بواقعة المدرسة الدولية بالسلام

المهندس المصري وزوجته وطفلهما

دفنه وزوجته وابنهما في مكة| صديق مهندس السعودية يكشف لـ “صدى البلد”: الضحية اعتاد عمل عمرة أسبوعيا وتوفي أثناء العودة منها

حريق مبنى سكني في تل أبيب

حريق مفاجئ يلتهم مبنى سكنيا في تل أبيب

زيادة جديدة في المعاشات تصل لـ3500 جنيه لهذه الفئات

زيادة جديدة في المعاشات تصل لـ3500 جنيه لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية

مصرع شاب في المنوفية

صاحبه ضَرَب نار.. مصرع شاب خلال توجهه لحضور حفل زفاف في المنوفية

وزارة الري

إدارة "غير منضبطة وعشوائية".. بيان عاجل من وزارة الري بشأن السد الإثيوبي

ترشيحاتنا

ترامب

أعمال شغب وعنف وسط شيكاغو.. الرئيس الأمريكي ترامب يدعو لإعادة النظام

ترامب

ترامب يرد على الفضائح بإطلاق هجوم ضد الجمهوريين والديمقراطيين

أرشيفية

مفاوضات حاسمة في جنيف.. واشنطن وكييف ودول أوروبا تبحث خطة ترامب للسلام

بالصور

فوائد وأضرار الشاي الأخضر.. مشروب سحري أم خطر محتمل؟

فوائد وأضرار الشاي الأخضر
فوائد وأضرار الشاي الأخضر
فوائد وأضرار الشاي الأخضر

عراض مؤلمة لإرتفاع الكوليسترول.. ما هي وكيفية التخلص منها

الأعراض المؤلمة لارتفاع الكوليسترول
الأعراض المؤلمة لارتفاع الكوليسترول
الأعراض المؤلمة لارتفاع الكوليسترول

أبرز إطلالات ليلة الختام .. غادة إبراهيم تخطف الأنظار على السجادة الحمراء | شاهد

غادة ابراهيم
غادة ابراهيم
غادة ابراهيم

أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.. وتأثيره على الجسم إذا لم يُعالج مبكرًا

أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي

فيديو

زوج سلمى عبد العظيم

اللي عملته حرام.. زوج سلمى عبد العظيم يفجر مفاجآت في أول رد بعد خلعها الحجاب

أحمد مجدى

أحمد مجدى: فيلم بنات الباشا له رؤية فنية تخصني | خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد