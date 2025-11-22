قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي.. وطريقة استخراجها من المنزل
رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت
مفاجأة في أحراز قضية الدارك ويب: فيديوهات لهتـ.. ـك عرض الضحايا بأوامر المتهم
باحث: الذكرى الـ 82 لاستقلال لبنان تحمل هذا العام دلالة خاصة
هدية فودافون لمصر.. مليون مشاهدة على يوتيوب للقاء مجدي يعقوب ومحمد صلاح
تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة
تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس
مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية في انفجار لغم أرضي
باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
هيونداي تكشف عن نسختها الاختبارية كريتر.. للطرق الوعرة| صور

هيونداي كريتر
هيونداي كريتر
صبري طلبه

قدمت هيونداي أحدث مفاجآتها في عالم السيارات الاختبارية عبر طراز جديد يحمل اللقب كريتر، الذي جاء بتصميم غير تقليدي يجمع بين الطابع المستقبلي وروح المغامرة، ويبدو النموذج الجديد موجهًا لعشاق الطرق الوعرة، مع حضور قوي يبرز هوية السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

تصميم هيونداي كريتر للطرق الوعرة

يعتمد تصميم هيونداي كريتر على لغة هندسية حادة، أبرزها المصابيح الخلفية ذات الوحدات الصغيرة التي تشبه نمط البيكسل، لتمنح الجزء الخلفي مظهرًا متطورًا مختلفًا عن النهج التقليدي.

هيونداي كريتر 

كما يظهر في الجهة العليا جناحا خلفيا ممتدا، مع الإطارات الضخمة قياس 33 بوصة، وصفائح الحماية المعدنية، والخطافات البارزة التي تتعلق بالسحب والمهام الشاقة، ما يجعل النموذج الاختباري أقرب إلى مركبة مجهزة لمواجهة أصعب التضاريس.

هيونداي كريتر 

وحصلت السيارة كريتر على واجهة تتسم بالشراسة، مع مصابيح نحيفة، و4 كشافات علوية، مع دعامات جانبية أعلى العجلات، ورفارف بارزة قليلًا، وكاميرات جانبية ناحية المرايات.

هيونداي كريتر 

مقصورة هيونداي كريتر بإطلالة عصرية

يبدو أن هيونداي تتجه إلى تقديم تجربة مختلفة كليًا، حيث تأتي المقصورة بمقاعد رياضية، بينما تم تقسيم شاشة القيادة والوسائط إلى 4 مربعات صغيرة في تنسيق يعكس روح السيارة الاختبارية، وتضاف إلى ذلك عجلة قيادة متعددة الوظائف، وإضاءة داخلية بلون برتقالي، إلى جانب مكيف هواء، ونظام صوتي.

هيونداي كريتر 

هيونداي كريتر وتوقعات الأداء 

لم تكشف هيونداي عن التفاصيل الفنية الكاملة، ولكنها أكدت أن تلك النسخة ستعتمد على منظومة كهربائية بالكامل، وتشير التوقعات إلى إمكانية استخدام محركين كهربائيين يمنحان السيارة قوة تقارب 320 حصانًا وعزمًا يصل إلى 605 نيوتن متر، وبطارية بسعة 84 كيلوواط ساعة التي تعتمد عليها سيارة أيونيك 5.

هيونداي كريتر 
هيونداي كريتر هيونداي كريتر سيارة هيونداي كريتر هيونداي كريتر الاختبارية

