هيونداي تكشف عن نسختها الاختبارية كريتر.. للطرق الوعرة| صور

قدمت هيونداي أحدث مفاجآتها في عالم السيارات الاختبارية عبر طراز جديد يحمل اللقب كريتر، الذي جاء بتصميم غير تقليدي يجمع بين الطابع المستقبلي وروح المغامرة، ويبدو النموذج الجديد موجهًا لعشاق الطرق الوعرة، مع حضور قوي يبرز هوية السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

تصميم هيونداي كريتر للطرق الوعرة

يعتمد تصميم هيونداي كريتر على لغة هندسية حادة، أبرزها المصابيح الخلفية ذات الوحدات الصغيرة التي تشبه نمط البيكسل، لتمنح الجزء الخلفي مظهرًا متطورًا مختلفًا عن النهج التقليدي.

هيونداي كريتر

كما يظهر في الجهة العليا جناحا خلفيا ممتدا، مع الإطارات الضخمة قياس 33 بوصة، وصفائح الحماية المعدنية، والخطافات البارزة التي تتعلق بالسحب والمهام الشاقة، ما يجعل النموذج الاختباري أقرب إلى مركبة مجهزة لمواجهة أصعب التضاريس.

هيونداي كريتر

وحصلت السيارة كريتر على واجهة تتسم بالشراسة، مع مصابيح نحيفة، و4 كشافات علوية، مع دعامات جانبية أعلى العجلات، ورفارف بارزة قليلًا، وكاميرات جانبية ناحية المرايات.

هيونداي كريتر

مقصورة هيونداي كريتر بإطلالة عصرية

يبدو أن هيونداي تتجه إلى تقديم تجربة مختلفة كليًا، حيث تأتي المقصورة بمقاعد رياضية، بينما تم تقسيم شاشة القيادة والوسائط إلى 4 مربعات صغيرة في تنسيق يعكس روح السيارة الاختبارية، وتضاف إلى ذلك عجلة قيادة متعددة الوظائف، وإضاءة داخلية بلون برتقالي، إلى جانب مكيف هواء، ونظام صوتي.

هيونداي كريتر

هيونداي كريتر وتوقعات الأداء

لم تكشف هيونداي عن التفاصيل الفنية الكاملة، ولكنها أكدت أن تلك النسخة ستعتمد على منظومة كهربائية بالكامل، وتشير التوقعات إلى إمكانية استخدام محركين كهربائيين يمنحان السيارة قوة تقارب 320 حصانًا وعزمًا يصل إلى 605 نيوتن متر، وبطارية بسعة 84 كيلوواط ساعة التي تعتمد عليها سيارة أيونيك 5.