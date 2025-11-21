تبدأ من 84 ألف ريال.. أسعار ومواصفات كيا K4 موديل 2026

تواصل كيا تعزيز تواجدها في السوق السعودي، من خلال طراز K4 الذي ينتمي إلى عائلة السيدان، والتي تأتي بعدد من الفئات، مع تصميم عصري وباقة من التجهيزات، سواء من الناحية الفنية أو التقنية، وبأسعار تبدأ من 84,999 ريال سعودي تحديدًا.

محركات وأداء كيا K4 موديل 2026

تقدم كيا K4 بعدد 3 محركات الأول رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر ينتج 123 حصانًا، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات يعمل مع نظام دفع أمامي، أما المحرك الثاني فهو بسعة 2.0 لتر وبقوة 152 حصان، ويقدم عزم دوران أعلى يبلغ 192 نيوتن متر، مع ناقل حركة سداسي السرعات أيضًا.

كيا K4 موديل 2026

ويأتي هذا المحرك بمعدل استهلاك يصل إلى 14.9 كيلومتر لكل لتر، أما عن المحرك الثالث مزودًا بشاحن تيربو بسعة 1.6 لتر ينتج 190 حصانًا وعزم 265 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، بينما يصل متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة 16.3 كيلومتر لكل لتر.

تجهيزات ومواصفات كيا K4 موديل 2026

تعتمد K4 على مجموعة من الأنظمة المساعدة وتشمل 6 وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، والمكابح المانعة للانغلاق، إضافة إلى توزيع قوة الكبح والتحكم بالجر، كما توفر السيارة نظام تثبيت سرعة متكيف، إلى جانب خاصية التحذير من مغادرة المسار والمساعدة في البقاء داخله.

كما زودت السيارة كيا K4 موديل 2026 بنظام مراقبة المنطقة العمياء والتنبيه من حركة المرور الخلفية، بالإضافة إلى كاميرا محيطية، إلى جانب حساسات أمامية وخلفية.

كيا K4 موديل 2026

ويأتي التصميم الخارجي لكيا K4 مع مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، إضافة إلى مصابيح نهارية، وتم تجهيز السيارة بجنوط ألمنيوم قياس 18 بوصة، بينما تتوفر المرايا الجانبية بخاصية الطي والضبط الكهربائي مع إشارات الانعطاف المدمجة، كما حصلت K4 على فتحة سقف كهربائية.

وتضم السيارة تجهيزات للسائق تشمل مقعدًا كهربائيًا مزودًا بذاكرة التعديل إلى جانب خاصية التبريد والتدفئة، وتضم السيارة شاشة عدادات رقمية حديثة بقياس 12.3 بوصة، وشاشة ترفيه مماثلة الحجم تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تضم K4 نظامًا صوتيًا من 8 سماعات، إضافة إلى شاحن لاسلكي وإضاءة محيطية داخلية.

أسعار كيا K4 في السوق السعودي

تقدم كيا طراز K4 بعدة فئات تبدأ بالفئة LX سعة 1.6 لتر بسعر 84999 ريال، بينما تأتي LX سعة 2.0 لتر بسعر 90480 ريال، أما فئة EX1 فتصل إلى 100854 ريال، تليها فئة SX1 GT Line بسعر 110907 ريال، أما فئة SX2 GT Line عالية التجهيزات فتأتي بسعر 127591 ريال سعودي.