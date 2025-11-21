قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تبدأ من 84 ألف ريال.. أسعار ومواصفات كيا K4 موديل 2026

كيا K4 موديل 2026
كيا K4 موديل 2026
صبري طلبه

تواصل كيا تعزيز تواجدها في السوق السعودي، من خلال طراز K4 الذي ينتمي إلى عائلة السيدان، والتي تأتي بعدد من الفئات، مع تصميم عصري وباقة من التجهيزات، سواء من الناحية الفنية أو التقنية، وبأسعار تبدأ من 84,999 ريال سعودي تحديدًا.

محركات وأداء كيا K4 موديل 2026

تقدم كيا K4 بعدد 3 محركات الأول رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر ينتج 123 حصانًا، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات يعمل مع نظام دفع أمامي، أما المحرك الثاني فهو بسعة 2.0 لتر وبقوة 152 حصان، ويقدم عزم دوران أعلى يبلغ 192 نيوتن متر، مع ناقل حركة سداسي السرعات أيضًا.

 كيا K4 موديل 2026

ويأتي هذا المحرك بمعدل استهلاك يصل إلى 14.9 كيلومتر لكل لتر، أما عن المحرك الثالث مزودًا بشاحن تيربو بسعة 1.6 لتر ينتج 190 حصانًا وعزم 265 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، بينما يصل متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة 16.3 كيلومتر لكل لتر.

تجهيزات ومواصفات كيا K4 موديل 2026

تعتمد K4 على مجموعة من الأنظمة المساعدة وتشمل 6 وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، والمكابح المانعة للانغلاق، إضافة إلى توزيع قوة الكبح والتحكم بالجر، كما توفر السيارة نظام تثبيت سرعة متكيف، إلى جانب خاصية التحذير من مغادرة المسار والمساعدة في البقاء داخله.

كما زودت السيارة كيا K4 موديل 2026 بنظام مراقبة المنطقة العمياء والتنبيه من حركة المرور الخلفية، بالإضافة إلى كاميرا محيطية، إلى جانب حساسات أمامية وخلفية.

 كيا K4 موديل 2026

ويأتي التصميم الخارجي لكيا K4 مع مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، إضافة إلى مصابيح نهارية، وتم تجهيز السيارة بجنوط ألمنيوم قياس 18 بوصة، بينما تتوفر المرايا الجانبية بخاصية الطي والضبط الكهربائي مع إشارات الانعطاف المدمجة، كما حصلت K4 على فتحة سقف كهربائية.

وتضم السيارة تجهيزات للسائق تشمل مقعدًا كهربائيًا مزودًا بذاكرة التعديل إلى جانب خاصية التبريد والتدفئة، وتضم السيارة شاشة عدادات رقمية حديثة بقياس 12.3 بوصة، وشاشة ترفيه مماثلة الحجم تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تضم K4 نظامًا صوتيًا من 8 سماعات، إضافة إلى شاحن لاسلكي وإضاءة محيطية داخلية.

أسعار كيا K4 في السوق السعودي

تقدم كيا طراز K4 بعدة فئات تبدأ بالفئة LX سعة 1.6 لتر بسعر 84999 ريال، بينما تأتي LX سعة 2.0 لتر بسعر 90480 ريال، أما فئة EX1 فتصل إلى 100854 ريال، تليها فئة SX1 GT Line بسعر 110907 ريال، أما فئة  SX2 GT Line عالية التجهيزات فتأتي بسعر 127591 ريال سعودي.

كيا K4 كيا K4 سيارة كيا K4 سعر كيا K4 أسعار كيا K4

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

أدوية- صورة أرشيفية

بنمو 459%.. أرباح النيل للأدوية تقترب من 170 مليون خلال 4 أشهر

وزيرة التخطيط

وزيرة التخطيط : 200 مليون دولار لنحو 90 مشروعًا لتعزيز المساواة وتمكين المرأة

العبور الجديدة

العبور الجديدة تواصل إزالة الباعة الجائلين وتعزيز الانضباط في الممرات العامة

بالصور

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

