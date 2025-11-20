أسعار جيب ريكون 2026 الكهربائية في السعودية | صور

أعلنت شركة جيب عن طرازها الجديد جيب ريكون موديل 2026 الكهربائية، وتنتمي ريكون لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وأنيق، وتعتمد ريكون موديل 2026 على منصة STLA الكهربائية.

محرك جيب ريكون موديل 2026 الكهربائية

تستمد سيارة جيب ريكون موديل 2026 الكهربائية قوتها من محرك كهربائي في الأمام وآخر في الخلف، وينتجوا قوة 650 حصان، وبها عزم دوران يصل إلى 841 نيوتن/متر، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا إلي 97 كم/ساعة في مدة 3.6 ثانية، ويمكنها قطع مسافة 402 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

مواصفات جيب ريكون موديل 2026 الكهربائية

زودت سيارة جيب ريكون موديل 2026 الكهربائية بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، إطارات مقاس 33 بوصه، وبها قفل تفاضلي قابل للتحديد، وأنماط قيادة متعددة على الصخور والوحل وغيرها من التضاريس، وبها حماية سفلية كاملة من صفائح فولاذية، وتعليق معزز لتحمل العزم الضخم.

بالاضافة إلي ان سيارة جيب ريكون موديل 2026 الكهربائية بها، شبكة أمامية عمودية، ولمسات مودرن مثل الحلقات المضاءة حول الشبكة والمقابض المخفية وخيارات السقف المتباينة، ويمكن إزالة الأبواب والزجاج الخلفي والنوافذ الجانبية، وبها واجهات سوداء، وملصق مقاوم للانعكاس على غطاء المحرك.

ويوجد بـ سيارة جيب ريكون موديل 2026 الكهربائية، لوحة قيادة أفقية مع مقبض إمساك كلاسيكي، وبها شاشة عريضة مقاس 26 بوصه تجمع بين عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصه، وشاشة وسطية مقاس 14.5 بوصه وتوفر تلك الشاشة أدوات الخرائط المخصصة للطرق الوعرة، والعرض اللحظي لزاوية الميل، وعرض الكاميرات المتعددة، مع إمكانية تثبيت كاميرات خارجية على سكة ملحقة بلوحة القيادة، ونقلت جيب السماعات إلى أسفل المقاعد حتى يظل الصوت واضح في كل الوضعيات.

سعر جيب ريكون موديل 2026 الكهربائية

تباع سيارة جيب ريكون موديل 2026 الكهربائية في سوق السيارات السعويد بفئة واحدة سعرها 244 ألف ريال سعودي .