ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسعار جيب ريكون 2026 الكهربائية في السعودية | صور

جيب ريكون موديل 2026 الكهربائية
جيب ريكون موديل 2026 الكهربائية
إبراهيم القادري

أعلنت شركة جيب عن طرازها الجديد جيب ريكون موديل 2026 الكهربائية، وتنتمي ريكون لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وأنيق، وتعتمد ريكون موديل 2026 على منصة STLA الكهربائية.

جيب ريكون موديل 2026 الكهربائية

محرك جيب ريكون موديل 2026 الكهربائية

جيب ريكون موديل 2026 الكهربائية

تستمد سيارة جيب ريكون موديل 2026 الكهربائية قوتها من محرك كهربائي في الأمام وآخر في الخلف، وينتجوا قوة 650 حصان، وبها عزم دوران يصل إلى 841 نيوتن/متر، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا إلي 97 كم/ساعة في مدة 3.6 ثانية، ويمكنها قطع مسافة 402 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

مواصفات جيب ريكون موديل 2026 الكهربائية

جيب ريكون موديل 2026 الكهربائية

زودت سيارة جيب ريكون موديل 2026 الكهربائية بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها،  إطارات مقاس 33 بوصه، وبها قفل تفاضلي قابل للتحديد، وأنماط قيادة متعددة على الصخور والوحل وغيرها من التضاريس، وبها حماية سفلية كاملة من صفائح فولاذية، وتعليق معزز لتحمل العزم الضخم.

جيب ريكون موديل 2026 الكهربائية

بالاضافة إلي ان سيارة جيب ريكون موديل 2026 الكهربائية بها، شبكة أمامية عمودية، ولمسات مودرن مثل الحلقات المضاءة حول الشبكة والمقابض المخفية وخيارات السقف المتباينة، ويمكن إزالة الأبواب والزجاج الخلفي والنوافذ الجانبية، وبها واجهات سوداء، وملصق مقاوم للانعكاس على غطاء المحرك.

جيب ريكون موديل 2026 الكهربائية

ويوجد بـ سيارة جيب ريكون موديل 2026 الكهربائية، لوحة قيادة أفقية مع مقبض إمساك كلاسيكي، وبها شاشة عريضة مقاس 26 بوصه تجمع بين عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصه، وشاشة وسطية مقاس 14.5 بوصه وتوفر تلك الشاشة أدوات الخرائط المخصصة للطرق الوعرة، والعرض اللحظي لزاوية الميل، وعرض الكاميرات المتعددة، مع إمكانية تثبيت كاميرات خارجية على سكة ملحقة بلوحة القيادة، ونقلت جيب السماعات إلى أسفل المقاعد حتى يظل الصوت واضح في كل الوضعيات.

سعر جيب ريكون موديل 2026 الكهربائية

جيب ريكون موديل 2026 الكهربائية

تباع سيارة جيب ريكون موديل 2026 الكهربائية في سوق السيارات السعويد بفئة واحدة سعرها 244 ألف ريال سعودي .

