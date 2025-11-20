مواصفات تويوتا أوربان كروزر 2026 الجديدة

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

تويوتا أوربان كروزر موديل 2026

وجاءه تلك الإصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: تويوتا أوربان كروزر موديل 2026، وتنتمي أوربان كروزر لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

وسائل الأمان بـ تويوتا أوربان كروزر موديل 2026

تويوتا أوربان كروزر موديل 2026

زودت سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات خلفيه، وبها وسائد هوائية للسائق، وبها حساسات للركن، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها ESP، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك تويوتا أوربان كروزر موديل 2026

تويوتا أوربان كروزر موديل 2026

تستمد سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 103 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 138 نيوتن/متر .

أبعاد تويوتا أوربان كروزر موديل 2026

تويوتا أوربان كروزر موديل 2026

تأتى سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4365 مم، وعرض 1795 مم، وارتفاع 1645 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2600 مم .

مواصفات تويوتا أوربان كروزر موديل 2026

تويوتا أوربان كروزر موديل 2026

زودت سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها مدخل AUX، وبها زجاج فاميه، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها تكييف، وبها باور ستيرنج، وبها ريموت كنترول، وقفل مركزي للأبواب، وبها جنوط رياضية، وبها كاميرا خلفية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مثبت سرعة .

سعر تويوتا أوربان كروزر موديل 2026

تويوتا أوربان كروزر موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 400 ألف جنيه .