بشرى: لو هعمل دويتو شعبي اختار سعد الصغير بدلًا من حمو بيكا

أكدت الفنانة بشرى، أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يظل الأقرب إلى قلبها، قائلة إنه الأصل أساسًا، موضحة أن صوت بهاء سلطان هو الأكثر قدرة على "سلطنتها" وليس الفنان أحمد سعد.

وقالت "بشرى"، خلال لقاءها مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، على شاشة "النهار"، ممازحة: "أنا شايلة 10 آلاف جنيه تحت البلاطة، عليا قروض وأقساط حضرتك"، موضحة أنها تفضل العودة إلى مهرجان الجونة السينمائي بشروطها المعروفة، بدلًا من المشاركة في مهرجان خاص بها بتمويل «مجهول»، ومؤكدة أن المهرجان منظومة وطنية معروفة أساسها.

ورجّحت بشرى كفة مي عمر على ياسمين صبري في الأكثر نجومية، موضحة أنها الأكثر شهرة، واختارت تقديم "دويتو" مع سعد الصغير بدلًا من حمو بيكا.