بشرى تكشف لأول مرة تفاصيل انفصالها عن خالد حميدة: أنا سابقة عصري في الزواج

كشفت الفنانة بشرى عن أسباب انفصالها عن الفنان خالد حميدة، نافية كل ما تردد خلال الفترة الماضية حول علاقتهم.

وقالت "بشرى"، خلال لقاءها مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، على شاشة "النهار"، إن انفصالهما لم يكن بسبب أي مشروع تجاري بينهما كما ترددت بعض الأخبار، مؤكدة أن المشروع ما زال قائمًا وأنها ما زالت من ضمن النجوم المشاركين فيه، مضيفة: "الشائعة دي غلط تمامًا، المشروع لسه مكمل".

وأوضحت بشرى، أن الزواج لم يكن مدة قصيرة، كان عامًا ونصف، مشددة على أنها لم تكن متسرعة بالمعنى السلبي، بل كانت نتيجة خبرة أسرية وعاطفية مختلفة كونتها خلال السنوات الماضية.

وأضافت بشرى: "أنا سبقه عصري، بشوف حاجات بدري شويه بدل ما أقعد في جوازة خمس سنين وأتعلم بالغلط"، مؤكدة أنها لم تواجه أي اعتراض من أسرتها على زواجها الأول، مشيرة إلى أن والدتها أحبت زوجها وشاهدت فيه شخصًا محترمًا ومن عائلة كبيرة، قائلة :"ما حدش كان معترض من أهلي خالص".

وشددت بشرى، على أن انفصالها عن زوجها الأول كان بسبب اختلاف رؤيتهما للحياة، موضحة أنها كانت ترغب في استكشاف حياتها بشكل مختلف، بينما كان زوجها يركز على الاستقرار الأسري والأولاد، مضيفة: "كنت في قمة مشواري الفني ونجاحي، واخترت راحة بالي ونفسي قبل أي شيء آخر"، موضحة أنها لم تختار الفن على حساب الراحة أو الاستقرار الشخصي، وإنما قررت أن تمنح نفسها الأولوية في تلك المرحلة من حياتها.