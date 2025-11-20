قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات شيفروليه سيلفرادو 2026 في السعودية

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
صبري طلبه

تقدم شيفروليه مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة داخل السوق السعودية، منها الأيقونة سيلفرادو التي تعد من اشهر الطرازات ضمن الفئة الرياضية متعددة الاستخدامات، ويقدم هذا الجيل بمجموعة من الفئات، بأسعار تبدأ من 227600 ريال سعودي.

أداء ومحركات شيفروليه سيلفرادو 2026

تعتمد السيارة على محرك تيربو رباعي الأسطوانات سعة 2.7 لتر في فئة  LT الذي يقدم 310 أحصنة وعزم 583 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات ونظام دفع خلفي أو رباعي.

شيفروليه سيلفرادو 2026

وتأتي فئة RST بمحرك ثماني الأسطوانات سعة 5.3 لتر بقوة 355 حصان، بينما يتوفر خيار أكبر سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصان، وتشترك فئات Trail Boss وZR2 وHigh Country في تقديم محركات V8، جميعها ترتبط بناقل حركة أوتوماتيكي عشر سرعات.

أبعاد وتصميم شيفروليه سيلفرادو 2026

تأتي أبعاد سيلفرادو 2026 بنسبة طول 5885 ملم، وعرض 2063 ملم، بينما يصل ارتفاعها إلى 1918 ملم، وقاعدة عجلات بطول 3745 ملم، أما الوزن الإجمالي الذي يتراوح بين 2263 و2460 كيلوجرامًا، وحصلت على مجموعة من تجهيزات الإضاءة تشمل مصابيح LED أمامية وإضاءة نهارية حديثة، إضافة إلى جنوط ألمنيوم بقياس 18 أو 20 بوصة، ومرايا خارجية كهربائية مع إشارات انعطاف ووظيفة التدفئة.

شيفروليه سيلفرادو 2026

تجهيزات السيارة شيفروليه سيلفرادو 2026

تأتي المقاعد الأمامية مزودة بخاصية التبريد والتدفئة، إلى جانب مقود متعدد الوظائف بكسوة جلدية، وشاشة معلومات بقياس 13.4 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إضافة إلى شاشة عدادات رقمية 12.3 بوصة ونظام صوتي من Bose يضم سبع سماعات، مع توفر شاحن لاسلكي للهواتف، قفل مركزي، مكيف هواء، نوافذ كهربائية.

تضم سيلفرادو 2026 حزمة من أنظمة الحماية المساعدة، تشمل المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح والتحكم في الجر والثبات الإلكتروني، كما توفر تنبيهات ضد التصادم الأمامي مع مكابح طوارئ تتفاعل تلقائيًا، إضافة إلى أنظمة قراءة المسار والمساعدة في البقاء داخله، ومراقبة النقطة العمياء وتنبيه حركة المرور الخلفية وكاميرا محيطية لجميع الفئات، فضلاً عن حساسات أمامية وخلفية تختلف باختلاف الطراز.

شيفروليه سيلفرادو 2026

أسعار شيفروليه سيلفرادو 2026 داخل السوق السعودي

تقدم شيفروليه الطراز بعدد من الفئات، حيث يبدأ سعر فئة LT من 227600 ريال، وفئة RST من 229400 ريال، بينما تأتي Trail Boss بسعر 234400 ريال، وZR2 بسعر 251400 ريال، وتصل فئة LTZ إلى 283000 ريال، بينما تتصدر High Country القائمة بسعر 293400 ريال.

