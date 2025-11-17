قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة هدم الآثار طبقا للقانون
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الإثنين
بالرابط.. طريقة تحديث بيانات بطاقات التموين 2025 من موبايلك
سرقة التيار الكهربائي.. طرق كشف المخالفات والعقوبات القانونية
أمريكا.. اعتقال 81 شخصا في اليوم الأول من عملية أمنية في شارلوت
خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما
يا ابنى خلاص إنسي..تريزيجيه يكشف رسالته لحسين الشحات بمباراة الزمالك
وفقا لآخر تحديثات .. أسعار العملات العربية في مصر
البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
خالد النبوي: الغرور لا مكان له في قلب أي فنان
أخطر الجرائم الاقتصادية| عقوبات صارمة وحزم قانوني في قضايا غسل الأموال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هاتشباك بقدرات عالية الأداء.. كوبرا ليون VZ TCR الرياضية| صور

كوبرا ليون VZ TCR
كوبرا ليون VZ TCR
صبري طلبه

كشفت كوبرا الإسبانية عن خطوة جديدة تعزز حضورها في عالم الهاتشباك الرياضية، وذلك عبر إطلاق نسخة تحمل قدرات مميزة ضمن طراز ليون تحت اسم كوبرا ليون VZ TCR موديل 2026

محرك وأداء كوبرا ليون VZ TCR

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر مزود بشاحن تيربو، يستطيع أن يولد قوة قدرها 321 حصان مع عزم دوران يصل إلى 420 نيوتن متر، وهي أرقام تتجاوز ما قدمته أي نسخة سابقة من ليون على محور واحد.

 كوبرا ليون VZ TCR

وتم توفير السيارة كوبرا ليون VZ TCR بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من 7 سرعات من نوعDSG ، دون تقديم خيار ناقل الحركة اليدوي، والاعتماد على التجربة الأوتوماتيكية للأداء.

تسارع كوبرا ليون VZ TCR

تصل كوبرا ليون VZ TCR إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من وضع السكون 0، خلال مدة زمنية تستغرق 5.6 ثانية، وهو زمن يقل بفارق طفيف جدًا عن أقوى نسخ جولف GTI المنافسة.

 كوبرا ليون VZ TCR

مقصورة كوبرا ليون VZ TCR بطابع رياضي

تحمل المقصورة تجهيزات تعكس الهوية الرياضية للسيارة، حيث حصلت على مقاعد أمامية مزودة بأحزمة رباعية النقاط، إضافة إلى رقم تسلسلي محفور بالليزر يميز كل سيارة ضمن الإصدار المحدود البالغ 499 وحدة فقط، مع تقنيات الترفيه والأداء الصوتي، ومكيف أوتوماتيكي، وتم تجهيز المقاعد الخلفية بخيار الإزالة الكاملة للمساعدة على تقليل الوزن.

 كوبرا ليون VZ TCR

كوبرا ليون VZ TCR وترقيات ميكانيكية شاملة 

لم تقتصر التغييرات في هذا الإصدار على الشكل الخارجي، بل امتدت إلى مجموعة من التحسينات الميكانيكية، فقد زودت السيارة بإطارات أعرض وعجلات خفيفة الوزن حصرية لهذا الطراز، بالإضافة إلى مكابح Akebono المزودة بعدد 6 مكابس تمنح قوة توقف متقدمة.

كما تم اعتماد نظام عادم رباعي يتميز بصوت أكثر حدة، إلى جانب إضافة دعامات هيكلية مخصصة لتعزيز التماسك وتوفير ثبات أكبر عند الانعطاف، ولمسات انسيابية تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

كوبرا كوبرا ليون كوبرا ليون VZ TCR مواصفات كوبرا ليون VZ TCR السيارة كوبرا ليون VZ TCR

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أميرة الذهب ترد رسميًا.. القصة الكاملة لمقطع الفيديو المفبرك مع خليجي الذي تصدر السوشيال ميديا

فيديو أميرة الذهب مع خليجي.. القصة الكاملة للمقطع المفبرك ورد المهندسة أميرة حسان

أسعار الذهب

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن

أسعار البيض- صورة أرشيفية

انخفاض حاد.. سعر طبق البيض يقترب من هذا المستوى وسط تحذيرات من خسائر للمربين

المصرية ميار نبيل

تحرك حكومي عاجل لإنقاذ "ميار وابنتها" المحتجزتين في الإمارات.. مجلس الوزراء يستجيب للاستغاثة

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أحمد سعد

آخر تطورات الحالة الصحية لـ أحمد سعد .. خاص

خالد الغندور يتجاهل مدحت عبد الهادي

خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

ترشيحاتنا

بي واي دي

بي واي دي تسير بخطى متسارعة لبناء أكبر مجمع لإنتاج السيارات الكهربائية

المخرج مارك أيمن

مخرج فيلم "قمع" مارك أيمن: فكرة العمل جاءت نابعة من تجربة شخصية

بيطري الشرقية

بيطري الشرقية يواصل أعمال التقصي الميداني بأسواق كفر صقر لدعم الحملة القومية للتحصين

بالصور

زواج بدون احتفال.. فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف

فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف

فيديو

أميرة الذهب والخليجي

فيديو أميرة الذهب والخليجي .. رد عاجل منها بعد تصدره التريند

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص من أمام منزله بالتجمع

علاقة حسام حبيب وشيراز

شافني واختارني عشان قدراتي.. شيراز توضح طبيعة علاقتها بحسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد