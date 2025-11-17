هاتشباك بقدرات عالية الأداء.. كوبرا ليون VZ TCR الرياضية| صور

كشفت كوبرا الإسبانية عن خطوة جديدة تعزز حضورها في عالم الهاتشباك الرياضية، وذلك عبر إطلاق نسخة تحمل قدرات مميزة ضمن طراز ليون تحت اسم كوبرا ليون VZ TCR موديل 2026.

محرك وأداء كوبرا ليون VZ TCR

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر مزود بشاحن تيربو، يستطيع أن يولد قوة قدرها 321 حصان مع عزم دوران يصل إلى 420 نيوتن متر، وهي أرقام تتجاوز ما قدمته أي نسخة سابقة من ليون على محور واحد.

كوبرا ليون VZ TCR

وتم توفير السيارة كوبرا ليون VZ TCR بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من 7 سرعات من نوعDSG ، دون تقديم خيار ناقل الحركة اليدوي، والاعتماد على التجربة الأوتوماتيكية للأداء.

تسارع كوبرا ليون VZ TCR

تصل كوبرا ليون VZ TCR إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من وضع السكون 0، خلال مدة زمنية تستغرق 5.6 ثانية، وهو زمن يقل بفارق طفيف جدًا عن أقوى نسخ جولف GTI المنافسة.

كوبرا ليون VZ TCR

مقصورة كوبرا ليون VZ TCR بطابع رياضي

تحمل المقصورة تجهيزات تعكس الهوية الرياضية للسيارة، حيث حصلت على مقاعد أمامية مزودة بأحزمة رباعية النقاط، إضافة إلى رقم تسلسلي محفور بالليزر يميز كل سيارة ضمن الإصدار المحدود البالغ 499 وحدة فقط، مع تقنيات الترفيه والأداء الصوتي، ومكيف أوتوماتيكي، وتم تجهيز المقاعد الخلفية بخيار الإزالة الكاملة للمساعدة على تقليل الوزن.

كوبرا ليون VZ TCR

كوبرا ليون VZ TCR وترقيات ميكانيكية شاملة

لم تقتصر التغييرات في هذا الإصدار على الشكل الخارجي، بل امتدت إلى مجموعة من التحسينات الميكانيكية، فقد زودت السيارة بإطارات أعرض وعجلات خفيفة الوزن حصرية لهذا الطراز، بالإضافة إلى مكابح Akebono المزودة بعدد 6 مكابس تمنح قوة توقف متقدمة.

كما تم اعتماد نظام عادم رباعي يتميز بصوت أكثر حدة، إلى جانب إضافة دعامات هيكلية مخصصة لتعزيز التماسك وتوفير ثبات أكبر عند الانعطاف، ولمسات انسيابية تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.