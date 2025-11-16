قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل انطلاق EDEX 2025.. وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون الدفاعي مع سفير بلغاريا
منافس الأهلي في ورطة.. تفاصيل أزمة مثيرة بين الجيش الملكي والكاف
مفاجأة في خريطة صفقات النادي الأهلى الشتوية.. ما الجديد؟
منها C4 وأوربان كروزر.. 5 سيارات شبابية 2026 في السوق المصري | صور
مصر للطيران تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي بالقاهرة في مارس
خالد النبوي في حوار خاص "من نجم شاب إلى أيقونة سينمائية".. بالقاهرة السينمائي
أسامة حسن لـ حسام حسن: أنت نجم في اللعب بس
جلسة نقاشية حول مرحلة ما بعد الإنتاج تجمع مراد مصطفى وشريف فتحي ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما
نوفّي ودليل شرم الشيخ تتصدران خارطة طريق دولية لزيادة الاستثمارات المناخية
كنز في أعماق البحار.. اكتشاف كرة غامضة يحير العلماء| إيه الحكاية؟
تهيئة الأجواء لاستئناف الحوار ومنع التصعيد.. اتصالات مصرية رفيعة تبحث مستجدات الملف النووي الإيراني
ترامب يضخ استثمارات ضخمة في السندات بقيمة تتجاوز 82 مليون دولار خلال 6 أسابيع
منها C4 وأوربان كروزر.. 5 سيارات شبابية 2026 في السوق المصري | صور

إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: سيتروين C4 ، وهافال H6، وميتسوبيشي اكسباندر، وتويوتا أوربان كروزر، وام جى وان  .

سيتروين C4 موديل 2026

تستمد سيارة سيتروين C4 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتنتج قوة 155 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران 240 نيوتن/متر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في مدة 8.2 ثانية .

سيتروين C4 موديل 2026

تباع سيارة سيتروين C4 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 390 ألف جنيه .

هافال H6 موديل 2026

تحصل سيارة هافال H6 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 181 حصان، وعزم دوران 275 نيوتن/متر .

هافال H6 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هافال H6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 299 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هافال H6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 490 ألف جنيه .

ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026

تتسارع ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 15.4 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 141 نيوتن/متر، وقوة 104 حصان .

ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 390 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 475 ألف جنيه .

تويوتا أوربان كروزر موديل 2026

يوجد بـ سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2026 خزان وقود سعة 45 لتر، وبها عزم دوران 138 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 103 حصان، ومحرك سعة 1500 سي سي .

تويوتا أوربان كروزر موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

ام جى وان موديل 2026

تنقل قوة سيارة ام جى وان موديل 2026 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وخزان وقود سعة 55 لتر، وبها قوة 181 حصان، وعزم دوران 285 نيوتن/متر .

ام جى وان موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ام جى وان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 299 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى وان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 320 ألف جنيه .

