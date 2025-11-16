سوق المستعمل.. اركب شيري Arrizo 5 سيدان بـ 400 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

شيري Arrizo 5 موديل 2019

وجاءت تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، شيري Arrizo 5 موديل 2019، وتنتمي Arrizo 5 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات شيري Arrizo 5 موديل 2019 الخارجية

شيري Arrizo 5 موديل 2019

تظهر سيارة شيري Arrizo 5 موديل 2019 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة شيري، وتم تثبيت شعار شركة شيري علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب الخارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك شيري Arrizo 5 موديل 2019

شيري Arrizo 5 موديل 2019

تستمد سيارة شيري Arrizo 5 موديل 2019 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 250 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة شيري Arrizo 5 موديل 2019 الداخلية

شيري Arrizo 5 موديل 2019

تمتلك مقصورة سيارة شيري Arrizo 5 موديل 2019 الكثير من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق من الداخل بسهولة، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل اكواب، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراة داخلية للرؤية .

سعر شيري Arrizo 5 موديل 2019

شيري Arrizo 5 موديل 2019

تباع سيارة شيري Arrizo 5 موديل 2019 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .