مقارنة بين رينو كارديان وأوبل موكا 2026

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت تلك الإصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: رينو كارديان و اوبل موكا موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر .

وسائل الأمان بـ اوبل موكا موديل 2026

اوبل موكا موديل 2026

زودت سيارة اوبل موكا موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات اماميه، ووسائد هوائية للركاب، وبها حساسات للركن، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها وسائد هوائية للسائق، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك اوبل موكا موديل 2026

اوبل موكا موديل 2026

تستمد سيارة اوبل موكا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9.2 ثانية، وتحتاج إلي 5.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، وبها قوة 130 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 200 كم/ساعة .

سعر اوبل موكا موديل 2026

اوبل موكا موديل 2026

تباع سيارة اوبل موكا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 390 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ رينو كارديان موديل 2026

رينو كارديان موديل 2026

تمتلك سيارة رينو كارديان موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للسائق، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

محرك رينو كارديان موديل 2026

رينو كارديان موديل 2026

تحصل سيارة رينو كارديان مويدل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 100 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 142 نيوتن/متر .

سعر رينو كارديان موديل 2026

رينو كارديان موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 849 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 899 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 974 ألف جنيه .