يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: سيتروين C4X موديل 2026، وتنتمي C4X لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه .

محرك سيتروين C4X موديل 2026

تستمد سيارة سيتروين C4X موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتنتج قوة 130 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9.3 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 44 لتر، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

أبعاد سيتروين C4X موديل 2026

تأتى سيارة سيتروين C4X موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4600 مم، وعرض 1834 مم، وارتفاع 1525 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2670 مم .

وسائل الأمان بـ سيتروين C4X موديل 2026

تمتلك سيارة سيتروين C4X موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، ESP، وبها حساسات للركن، وبها وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية جانبية، ووسائد هوائية للركاب، وبها حساسات اماميه، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

مواصفات سيتروين C4X موديل 2026

تحتوي سيارة سيتروين C4X موديل 2026 علي العديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها زجاج فاميه، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وقفل مركزي للأبواب، وبها مثبت سرعة، وبها مقاعد كهربائية، وإنذار ضد السرقة، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية .

سعر سيتروين C4X موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C4X موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 199 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C4X موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 349 ألف جنيه .