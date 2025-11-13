سوق المستعمل 2025.. سيارات كروس أوفر مستعملة بـ 700 ألف جنيه

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، جيب شيروكي kk ، ونيسان XTrail، وأوبل كروس لاند، وهيونداي اى أكس 35، ورينو سانديرو ستيب واي .

جيب شيروكي kk موديل 2009

تستمد سيارة جيب شيروكي kk موديل 2009 قوتها من محرك سعة 3700 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 170 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

جيب شيروكي kk موديل 2009

سعر سيارة جيب شيروكي kk موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 650 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

نيسان XTrail موديل 2008

تنقل قوة سيارة نيسان XTrail موديل 2008 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 2500 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 178 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

نيسان XTrail موديل 2008

يبلغ سعر سيارة نيسان XTrail موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

أوبل كروس لاند موديل 2019

تحصل سيارة أوبل كروس لاند موديل 2019 علي قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 580 ألف/كم، وبتاع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

أوبل كروس لاند موديل 2019

تأتى سيارة أوبل كروس لاند موديل 2019 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 650 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي اى أكس 35 موديل 2015

تمكنت سيارة هيونداي اى أكس 35 موديل 2015 من قطع مسافة 140 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

هيونداي اى أكس 35 موديل 2015

تتوافر سيارة هيونداي اى أكس 35 موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 700 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رينو سانديرو ستيب واي موديل 2020

تباع سيارة رينو سانديرو ستيب واي موديل 2020 باللون الأزرق، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 440 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

رينو سانديرو ستيب واي موديل 2020

يصل سعر سيارة رينو سانديرو ستيب واي موديل 2020 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 650 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .