مع دخول فصل الشتاء البارد يكون الطقس الشتوي قاسي جدًا على سياراتنا، وبالتالي يجب الاهتمام بمختلف أجزاء السيارة حتي لا تتعرض لأي موقف محرج علي الطرق السريعة .

نصائح هامة لتجهيز سيارتك لفصل الشتاء

وبالتالي يجب فحص الأحزمة والخراطيم والفرامل وغيرها من خلال فني محترف للتأكد من عدم وجود مشكلات خطيرة.

- نصائح هامة لتجهيز سيارتك لفصل الشتاء :

اختبار بطارية السيارة

مع دخول الشتاء يتباطأ التفاعل الكيميائي للبطارية، مما يجعل من الصعب البقاء مشحونة بالكامل وتوفير الطاقة الكافية لبدء تشغيل المحرك.

وبالتالي يجب اختبار جهد البطارية لمعرفة ما إذا كانت بحاجة إلى الاستبدال، ولاختبار بطارية سيارتك، اضبط جهاز القياس المتعدد الخاص إذا كان لديك واحد أو اذهب لمركز بطاريات متخصص لقراءة الفولت.

افحص سيور السيارة وخراطيمها



درجات الحرارة الباردة تؤدي إلى إضعاف الخراطيم المطاطية، مما يؤدي إلى تشققها وتسريبها في النهاية، وعند فحص سيارتك يجب التأكد من إيقاف تشغيل المحرك وانتظر حتى يبرد.

ويجب استخدم مصباح يدوي للبحث عن أي تشققات في سطح الخراطيم، وتأكد من أن الخراطيم لا تزال ناعمة ومرنة ولكنها ليست طرية عند الضغط عليها بلطف.

افحص سائل تبريد المحرك



سائل التبريد يعتبر ضروري للحفاظ على الأداء السليم لسيارتك، ويمنع المحرك من ارتفاع درجة الحرارة أو التجمد في درجات الحرارة القصوى، وبالتالي يجب تحديد موقع خزان سائل التبريد وتحقق مما إذا كان مستوى سائل التبريد عند خط التعبئة الأقصى أو أقل منه.

وإذا كان سائل التبريد الخاص بك منخفض، قم بإضافة مزيج 50/50 من سائل التبريد المركز والماء المقطر إلى الخزان حتى يصل إلى خط التعبئة الأقصى.

افحص فلتر الهواء الخاص بالمحرك



فلتر هواء المحرك يجب استبداله بعد قطع مسافة تتراوح بين 19 و24 ألف/كم، ولكن قد يتطلب الأمر استبداله بوتيرة أعلى حسب البيئة، وذلك لان فلاتر هواء السيارة تحافظ على أداء المحرك بشكل صحيح من خلال منع وصول الأوساخ والغبار إليه.





افحص إطاراتك



تؤدي الإطارات المنخفضة إلى انفجار الإطارات وتآكلها بشكل غير متساوٍي، وبالتالي يجب فحص ضغط الإطارات باستخدام مقياس ضغط الإطارات، ويجب تحديد ضغط إطاراتك المطلوب بقراءة الملصق الموجود على إطار باب السائق.

إذا لم تجد ضغط الهواء الموصى به على إطار بابك، فراجع دليل المالك، لانك ستحتاج إلى ضاغط هواء لملء الإطارات بالهواء، وتحقق من عمق مداس إطارك لتحديد ما إذا كان الوقت قد حان لاستبداله إم لا .